Valentina Lizcano mostró que su cuerpo no es tan perfecto como todos piensan

Desde hace algún tiempo la actriz e influenciadora del mundo fitnessha mostrado en redes sociales el cambio de su cuerpo al ser constante con el trabajo de su físico,

lo que le ha valido miles de seguidores y halagos a diario.

Sin embargo, la actriz quiso dejar un mensaje en su cuenta de Instagram a sus fans sobre la verdad de su cuerpo, recalcando que ella es tan imperfecta como el resto de mujeres y mostró que su cuerpo sufre cambios cuando deja de entrenar y de comer saludable.

“Ya que veo cómo se tratan algunas por aquí, como hablan con desprecio de su propio cuerpo y cómo se comparan conmigo, pues aquí les dejo, así soy yo imperfecta pero feliz, amo cada aspecto de mi cuerpo y me amo cuando estoy súper flaca o musculosa o cuando retengo líquidos, con la piel que me sobra con el músculo que me falta, porque para mí hace mucho dejó de importar como me ven, solo me importa cómo me siento yo, y yo me siento preciosa, como todas ustedes independiente de la talla, género, estrato, color, sabor y tamaño”, afirmó en su cuenta de Instagram.