Vendedora de tintos atiende parto de un bebé que nació en un motocarro en Barranquilla

La sirena de una patrulla de la Policía escoltando un motocarro, alertó a Yessica Agudelo, una vendedora de tintos, sobre una misión para la que consideraba no estar preparada.

Aunque dudó de sus capacidades, los gritos desesperados de una mujer que se encontraba en trabajo de parto y lista para dar a luz a su bebé, la motivaron a traer una nueva vida al mundo.

En cuestión de minutos, Yessica recibió con sus propias manos al pequeño bebé que nació en este triciclo motorizado a unos cuantos metros del camino Simón Bolívar, en el suroriente de la ciudad.

“La cara del bebé permanecía pegada en la silla. Yo miré alrededor de la gente, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando la muchacha medio pujó, el niño salió por completo y yo lo agarre por su antebrazo”, contó emocionada Agudelo.

En su desespero por entregar al pequeño ante los médicos, olvidó que el bebé continuaba unido a su mamá por el cordón umbilical y le pidió a la mujer, aún convaleciente, dirigirse con rapidez hacia el interior del centro asistencial.

“Yo salí corriendo para donde los médicos, pero a mí se me olvidó y yo estaba tan desesperada que le dije a la mamá: Corre, corre. Camina rápido. Pero no recordaba que ella no tenía ni fuerzas para caminar”, sostuvo entre risas y nervios la heroica mujer.

El pequeño ingresó junto con su madre al centro asistencial donde juntos recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Marta Rodríguez, directora de Mired IPS, el operador de la red hospitalaria de Barranquilla, aseguró que ambos fueron dados de alta por encontrarse estables, gracias al control prenatal que recibió la madre durante el embarazo.

“Es una paciente de nacionalidad venezolana que venía en control prenatal con nosotros. Tenía sus laboratorios y estudios al día, lo que permitió que tanto la madre como el niño, salieran estables del Camino Simón Bolívar”, indicó la funcionaria.

