“Vi a la Virgen María”: Testimonio de la actriz Margalida Castro

La actriz colombiana Margalida Castro , quien se ha destacado por su participación en varias telenovelas colombianas, pasó por los micrófonos de Luna Blu para contar una experiencia extranormal que califica como “un milagro”, pues dice que hace 25 años vio a la Virgen María.

“Se me apareció hace 25 años y es una sensación extraordinaria sentir una fuerza extraterrena. Cuando ocurrió estaba escribiendo, estudiando, y a las 3:26 de la madrugada, estando sola en mi habitación, se me apareció la Virgen María”, señala la actriz.

Añade que la Virgen le habría hablado por cerca de 5 horas “por el oído derecho, y por eso quedé sorda. Desde ese día, la Virgen llena de escarcha los set de grabación donde he trabajado, diciendo ‘aquí estoy yo’. Es impactante su presencia”.

Ante la incredulidad de sus hijas, que pensaron que Margalida había enloquecido, dice que “a cada una le ha tocado vivir una experiencia extraterrena, para poder creerme”.

“La Santísima Virgen se me apareció a los pies de la cama. Comenzó a formarse la silueta de la madre milagrosa en escarchas con chorritos de luz doradas que salían de las manos. Yo me metí debajo de la cama y me di cuenta que era la Virgen”, dijo.

“Después me hizo escribir mensajes que me dictaba, no la alcancé a ver de manera normal, sino una silueta llena de luz. Una presencia que en sus manos brillaba con escarcha. Fue muy bello”, finalizó.