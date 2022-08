Video: abuelito ofreció concierto en México durante un festival, pero nadie asistió

Se volvió tendencia en las últimas horas en Facebook la historia de un abuelito que ofreció un concierto, pero nadie sistió a su evento. La noticia estremeció las redes sociales ante la "falta de humanidad" de quienes ignoraron el evento.

Don Rogelio Veyna que ofreció un concierto en la Feria Nacional de Fresnillo, se encargó de hacer campaña publicitaria con varios días de antelación con el fin que asistiera una gran cantidad de público.

A la final solo asistieron cinco persona, y eso, porque los que estuvieron presentes en el show fueron teloneros y asistentes técnicos del lugar, por lo que la noticia molestó a la gente local.

"Hijos de la mala vida, pero que no haya venido un infeliz que canta pura mugre, por qué hasta duermen en la banqueta por un boleto"; "Felicidades para el viejon que a pesar de no tener publico no se rajó"; "Que tan “cristalizados” estamos como sociedad, el Señor no es el único, primero o último que la va a pasar mal", expresaron varias personas al conocer el caso del hombre.

La noticia se viralizó y llevó a que se hiciera una campaña a favor del hombre y pudiera tener el show que estaba esperando. El movimiento lo logró y una gran cantidad de público después pudo ver a don Rogelio.

“Amigos, dados los acontecimientos de ayer lunes, donde nuestro colega Rogelio Veina (El Monstreco) le tocó una triste participación sin absolutamente nada de público, cedemos el espacio que teníamos el día de hoy en el Teatro del Pueblo 2022 para que él se presente nuevamente en este magno escenario. Nos llena de alegría apoyar el talento local, vayan y apoyen a todos los grupos locales que tenemos sed de llegar alto”, indicó la agrupación Rancho Grande en sus redes sociales.

Finalmente, una gran cantidad de público pudo ver en vivo la sonrisa de don Rogelio.

Acompañado y ¡triunfando, así vivió esta noche don Rogelio Veina!



Tras presentarse ante unas 3 personas ayer lunes 29 de agosto, este martes el cantante de la tercera edad se lució en un escenario lleno y hasta Dr. Simi de peluche le aventaron. pic.twitter.com/Y5ukAhIuvN — ¿Qué pasa en México hoy? (@pasa_en_mexico) August 31, 2022

