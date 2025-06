Video: así vivió periodista de Blu Radio sismo de 6.5 en plena transmisión en vivo

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sorprendió a los colombianos en la mañana de este domingo, 8 de junio.

El movimiento telúrico, reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió a las 8:08 a.m., con epicentro en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Su intensidad fue tal que se sintió en varias regiones del país.

Temblor de 6.5 sacudió a Bogotá y ciudades aledañas. Foto: SGC

Uno de los momentos más impactantes quedó registrado en plena transmisión en vivo de Voces y Sonidos, el informativo matutino de Blu Radio.

Mientras los periodistas actualizaban a los oyentes con las noticias del día, el sismo sacudió la cabina del estudio. La reacción en vivo de los comunicadores, sorprendidos por la fuerza del temblor, fue compartida ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los videos más virales de la jornada.

Así se vivió el temblor en la cabina de Blu Radio

Usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el temblor en ciudades como Bogotá, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga, Rionegro, Montería, Cali, Manizales, Risaralda, Ibagué, Sogamoso y Buga, entre otras.

Las imágenes y videos difundidos muestran desde lámparas y cortinas moviéndose violentamente, hasta piscinas que estuvieron a punto de desbordarse por la intensidad del movimiento.

Afortunadamente, según los primeros reportes de los organismos de seguridad a las 8:19 a.m., no se registraban afectaciones materiales ni víctimas. Sin embargo, el SGC reportó dos réplicas tras el sismo principal: la primera de magnitud 4.0 a las 8:20 a.m. y otra de 4.6 a las 8:40 a.m., ambas en la misma zona del epicentro.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció en su cuenta de X asegurando que se activaron todos los comités municipales y departamentales de gestión del riesgo: “Estamos en este momento verificando eventuales consecuencias en los diferentes municipios del departamento”, indicó.

Por ahora, las autoridades continúan el monitoreo y piden a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales de información.