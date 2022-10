Video: cámara de seguridad capta las pocas ganas de trabajar que tienen empleadas durante turno

Las cámaras de seguridad funcionan para vigilar y monitorear hechos o sucesos que no son fáciles de captar por el ojo humano, sobre todo cuando no se está en el lugar del acontecimiento, cómo le pasó al dueño de un local, quien en un video grabó a sus empleadas mientras estas no trabajan durante la jornada laboral.

Así lo dio a conocer un usuario de la plataforma Twitter, @Don_Favs, luego de publicar un video donde se ve cómo dos mujeres, que estaban de turno laboral, empiezan a hacer un montón de actividades diferentes al trabajo, para sí quemar tiempo y salir más rápido.

“Cuando ponen cámaras y no te avisan”, escribió el usuario de Twitter que subió la grabación.

El vídeo que dura 35 segundos se hizo viral por las diferentes cosas que se pusieron a hacer las mujeres, incluso, es una oportunidad, una de ellas saca un aplancha para el cabello y empieza a peinar a su compañera.

Cuándo ponen cámaras y no te avisan. pic.twitter.com/jr45RpDRb3 — Don Favs (@Don_Favs) October 6, 2022

Además, en la misma grabación, las mujeres aprovechan para dormir un poco durante el turno, lo que causó indignación en los espectadores del clip.

“Maldito capitalismo, nos matamos trabajando y a la empresa no le importas”, “Luego quieren un aumento de sueldo”, “Me gustaría saber cómo lo hacen para que les rinda tanto el tiempo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Aunque algunos comentarios que hicieron los usuarios eran criticando la actitud de las mujeres, otros internautas argumentaron que el video es muy cómico y que les hizo pasar un buen rato.

“¿Qué quieren que haga el personal si no llega gente? ¿Qué estén como robots derechitos listos para recibir a alguien?”, dijeron uno de los internautas que vió el video.

Al final de la grabación, ambas empleadas se percatan de la cámara de seguridad oculta y tratan de remediar la situación mientras simulan que trabajan.

