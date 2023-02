Video: chamán asesinó a hombre porque pensó que era un demonio

El pasado miércoles, 8 de febrero, un terrible asesinato conmocionó a los habitantes de Cusco, Perú, después de que las autoridades encontraran el cuerpo de un hombre tirado en plena vía pública, al parecer, con signos de maltrato; sin embargo, un inesperado video de seguridad pondría al descubierto al agresor.

Después del escabroso hallazgo, las autoridades investigaron un posible caso de sicariato; al pasar unos días, gracias al video grabado por una cámara de seguridad del lugar, la Policía pudo encontrar al asesino, quien fue identificado como Luiggi Arthur Peralta Mora, de 26 años.

Según lo que reveló el video, el asesino Peralta Mora, quien en sus tiempos días se dedicaba a ser chamán, agredió a golpes al ciudadano Carlos Alberto Herrera Veramendi hasta acabar con su vida.

Según medios locales, después de ser arrestado, el acusado por homicidio calificado sorprendió a las autoridades, ya que, cuando le preguntaron por qué cometió el horrible crimen, el chamán confesó que confundió al hombre con un demonio y que por eso lo atacó tan brutalmente.

“Quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. No me acuerdo nada por la ingesta de alcohol y algunas sustancias, en ese momento pensaba que esa persona era una entidad oscura o un demonio. A esas horas altas de la noche pensé que era un poseído, que no era un ser de aquí”, señaló.

Este miércoles, 22 de febrero, un juez dictó nueve meses de prisión preventiva al acusado por el homicidio de Carlos Alberto Herrera Veramendi, de 26 años, argumentando que el acusado en su peligro para la sociedad.

El brutal crimen, que al principio parecía un caso de sicariato, sorprendió a los habitantes de Cusco, quienes pidieron a las autoridades más presencia en la zona del suceso.

