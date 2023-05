Video: como en Mario Kart, joven se cayó de su moto por culpa de una cáscara de banano

En redes sociales es común encontrarse con historias que salen de lo normal y/o cotidiana, tanto así que rápidamente se viralizan al ser cuentos casi sacados de lo imaginario. Como es el caso de un joven que compartió en su cuenta de TikTok que al igual que Mario Bros fue víctima de una cáscara de banano.

“Al chile no me van a creer lo que me pasó. Me caí como en el Mario Kart, con unas bananas, a la ver**. Tanto jugar Mario Kart no me sirvió de nada”, indicó el joven su video compartido en TikTok, que, además, se viralizó rápidamente.

Se desconoce exactamente porqué este joven se encontraba en la calle, pero sí se ve cómo la moto se encuentra en el piso al lado de una bolsa llena de bananos. De la misma forma, este chico de México aseguró que los daños solo fueron materiales, pero él no sufrió ningún tipo de lesión.

El video ya supera las cuatro millones de reproducciones en TikTok, además de contar con más de 700.000 'me gusta'. El clip no dura mucho; sin embargo, cientos de usuarios dijeron que es uno de los más graciosos que han visto.

Asimismo, el joven indicó que prefirió grabar lo que sucedió porque le pareció increíble que algo así pudiera llegar a pasar en la vida real, por lo que algunos usuarios le reclamaron por no haber levantado la moto o por no haber revisado su estado de salud.

“¿Y si se escucha el sonido que hace cuando se resbala en el Mario kart?; No traías estrella; Tenías que derrapar chido we hasta llegar al nitro azul; Cada vez le ponen más empeño a la realidad virtual; Pues reinicia la partida y ya we” son algunos comentarios de cientos de usuarios en este video.

