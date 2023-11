Video: Conmoción por aparición de pez remo que presagiaría potentes terremotos

En Monte Cristi, República Dominicana, un inusual hecho causó conmoción en los habitantes debido a la aparición de una especie marina identificada como el pez remo , el cual se vincula supuestamente con la predicción de terremotos, tsunamis y desastres naturales.

En un video difundido en redes sociales, se observa a dos niños jugando con el pez remo, tratando de sacarlo del agua en las costas de la playa Los Coquitos.

Expertos en la materia, como el investigador, catedrático y especialista en peces, Carlos Rodríguez, y el biólogo y miembro de la Academia de Ciencias, Sixto Inchaustegui, fueron entrevistados por Listín Diario para abordar este fenómeno. Ambos expertos descartaron que la presencia del pez esté vinculada a la predicción de terremotos o tsunamis. Aclararon que, aunque estos eventos ocurrieran, no serían atribuibles a la aparición del pez remo.

pez remo. Foto: cuenta X @dominicannewsn.

“Es un pez de profundidad y por qué llega a la orilla no se conoce, como pasa con los mamíferos marinos que salen a la orilla a morir, como delfín o ballena, que es un fenómeno que no se sabe exactamente por qué se produce. Hay varias hipótesis, como que se usan cables submarinos de comunicación, las perforaciones de petróleos, las vibraciones, pero no hay nada seguro de porque ocurren”, señaló el investigador en el medio mencionado.

Publicidad

Inchaustegui mencionó el comportamiento de los elefantes durante los tsunamis ocurridos en Asia, destacando que estos animales se desplazaban rápidamente en dirección opuesta a la costa. Asimismo, señaló el caso de aves que poseen la capacidad de percibir cambios atmosféricos imperceptibles para los humanos, manifestando síntomas de nerviosismo y estrés, y comenzando a volar.

Ciudadanos encontraron un pez remo a la orilla de la playa Los Coquitos, provincia Monte Cristi.



Trasciende que estos peces suelen aparecer antes y después de un terremoto, sin embargo, esto no está comprobado científicamente.



Las personas en el lugar se mostraron sorprendidos… pic.twitter.com/nVLz8x21ju — Dominican News Network (@dominicannewsn) November 27, 2023

El viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, José Ramón Reyes, confirmó el hallazgo a Diario Libre, enfatizando que el pez no representa peligro para la población.

"Es un pez de profundidad, lo raro es encontrárselo en superficie, hasta ahora no causa daño, es un pez que normalmente habita en las profundidades", dijo.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: