Video: descubrió a su esposa con otro en un motel y lo que hizo dejó a todos en shock

Las redes sociales se han convertido en escenario de cientos de historias de infidelidad que rápidamente se vuelven virales. El más reciente caso involucra a un hombre que grabó el momento exacto en el que descubrió a su esposa saliendo de un motel con otro hombre.

El video, difundido en diferentes plataformas digitales, muestra cómo el hombre persigue una camioneta roja de la que desciende su esposa en compañía de otra persona. Entre gritos, el hombre increpó a ambos y les exigió explicaciones.

“Párate, aquí está güey… bájate, bájate… a chingar tu madre tú también, bájate, vete de mi casa”, se escucha decir al hombre mientras intenta confrontar a la pareja.

La tensión aumenta cuando la mujer trata de calmar la situación, pero él insiste en que la relación llegó a su fin: “No, esta fue la última vez… te di todo. Dame la llave, nada más dame la pinche llave”, reclama visiblemente afectado.

En medio del altercado, la esposa le pide que piense en los hijos, pero el hombre respondió con indignación: “Por los niños no hubieras hecho esto”. Al final de video, se ve que el hombre se queda en la camioneta roja.

Sin embargo, no se sabe qué sucedió después. El video ya acumula cientos de reproducciones, además de todo tipo de comentarios a favor y en contra del comportamiento del hombre. “Piensa en los niños. En lo que menos pensó esa mujer cuando se la estaban ensartando”, “Hiciste bien, hermano, sin violencia, sin insultos, sin tanto drama”, “Y el amante, muy caballero, se descolgó del auto y se mandó a mudar, re guapo el macho”, “Si venía sola, entonces, ¿quién manejaba? Oh, Dios mío”, son algunas de las reacciones que dejó el clip viral.