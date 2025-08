Video: descubrió a su esposa saliendo del motel con otro y su reacción sorprendió a todos

En redes sociales, los casos de infidelidad suelen causar revuelo. En esta ocasión, un hombre que grabó el momento exacto en que sorprendió a su esposa saliendo de un motel con otro individuo. El registro, compartido a través de TikTok, ha generado miles de comentarios y reproducciones, y muchos usuarios aseguran que el hecho habría ocurrido en Chile.

En las imágenes se puede ver al hombre esperando en el estacionamiento del establecimiento, visiblemente afectado, mientras graba con su celular. Al ver salir a su esposa junto a otro hombre, no dudó en encararla: “Aquí vamos, mira, la señora se quedó en un hotel con un caballero. Casada”, se le escucha decir.

Ante esto, la mujer, sorprendida por la presencia de su esposo, solo atinó a repetir varias veces: “¿Por qué me sigues?”. Por su parte, el hombre que la acompañaba bajó la mirada en silencio, sin emitir palabra alguna.

El esposo no solo confrontó a su pareja, sino que también se dirigió al supuesto amante: “Es casada, señor. ¿Tú sabes que es casada? Se quedó contigo anoche. ¿Dónde está tu respeto?”, dijo.

descubrió a su esposa saliendo del motel con otro Foto: redes sociales

A medida que la situación escalaba, el hombre reclamaba a su esposa: “¿Por qué me engañaste con él?”. A lo que ella respondió: “Porque tú me has hecho la vida imposible. Déjame en paz”.

La tensión aumentó cuando el esposo anunció su decisión: “Me engañaste con él, cometiste un grave error. Tus maletas van a estar afuera de la casa, tenlo claro”. Sin embargo, la mujer no se quedó callada y replicó: “No, tú no vas a sacarme de mi casa”.

Antes de finalizar la grabación, el hombre insistió: “Te acabo de pillar, estás saliendo del hotel con el compadre. Engañándome. Te vas de la empresa y de la casa”. No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando la mujer reveló: “Tú me has engañado durante siete años”.