Video: desfigurada quedó una mujer tras brutal golpiza de su pareja, un luchador profesional

La violencia intrafamiliar es uno de los delitos que más se comete en México. Los casos cada vez son mñas freecuentes y muchos a veces ni son denunciados. En los últimos dias se conoció que la luchadora Daniela López Mejía, exintegrante del equipo mexicano, fue brutalmente golpeada por su marido Luis Pedro Cervantes, peleador de artes marciales mixtas.

La misma deportista a través de sus redes sociales señaló que su agresor es el padre de su hija y que la golpeó tan fuerte que le fracturó la nariz, le dejó varios moretones y una incapacidad y mencionó que, aunque no le gusta dar detalles de su vida privada, en este caso lo hacía porque se sentía muy asustada.

"Suelo mantener mi vida privada, no suelo publicar lo que pasa, pero estoy muy asustada, no sabía qué hacer cómo reaccionar fue lo primero que pensé también en mi seguridad en la de mi hija. Estoy bien. De esto ya salgo. Ya descartamos fracturas, mi ojo está bien solo esperar a que baje la inflamación y el dolor", contó.

Y agrego, "Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi, pero me paso es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí! Me dijo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía", compartió en su cuenta de Instagram.

López Mejía, quien señaló que no es la primera vez que su expareja la golpeaba, contó que en esta ocasión fue la más grave, por lo que decidió denunciar al ver su integridad en peligro. Además, les agradeció a todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad en un momento tan duro y complicado.

“Te mando mucha fuerza y un abrazo para ti y tu nena! 💜 no estás sola!!!”; “Mamasita, sin tocarse el corazón como el no lo hizo, a lo legal, con todas las pruebas y para proteger a tu bebé, mucha fuerza y sabiduría”; “Dani, no estás sola. Espero que tu hija y tú estén seguras! Te mando un abrazo, lo que necesites aquí estamos” y “Lo que necesites, cuenta con nosotras. Estamos a la distancia de un mensaje, te mandamos mucha fuerza y un abrazo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la luchadora.

Hasta el momento, el agresor no se ha pronunciado sobre el ataque a su pareja y madre de su hija, pero ya hay voces de rechazo de varias organizaciones que piden justicia y celeridad en este caso.

