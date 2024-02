Director de la Dian reacciona a influencer 'Rubigol' quejándose de la facturación electrónica.

La factura electrónica es una de las batallas que ha impulsado el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, para que se adopte en todo el país como un proceso de transparencia.

Sin embargo, hay establecimientos que se niegan a adoptar este proceso y el caso lo expuso el reconocido influencer 'Rubigol' que a través de TikTok, red social donde el hoy director de la Dian también es muy conocido, se quejó de que no le quieren entregar una factura electrónica y del tedioso proceso para conseguirla.

"Odio con impotencia que me hace sentir que ser adulto es una mier** y es la facturación electrónica..." señaló el influencer.

Un video al que el director de la Dian decidió reaccionar para escuchar la denuncia.

"Yo pensaba que la facturación electrónica es un papel que básicamente dice este chino me pagó esto por esto y yo recibí la plata y le salió esta cuenta... Yo no sabía que cuando uno gasta plata uno no puede gastar plata como hey, ya no tengo la plata y esa plata usted tiene que soportar", comentó el influencer.

'Rubigol' comentó que una empresa a la que le compró un producto no le entrega la factura electrónica porque después de 10 días no se la pueden dar.

"Un joven de 21 años que tiene una pyme la facturación electrónica es una mier** y ya de por sí montar una pu** empresa y tener una PYME en Colombia es una mier** porque ahora lo hacen sufrir a uno con eso y porque hay empresas que dicen no, yo no hago factura electrónica", señaló.

El influencer mientras decía que qué podía hacer en ese caso, el director de la Dian dejó un link que es https://www.dian.gov.co/denunciaspara instarurar una denuncia.

¿De qué manera se puede recibir la Factura Electrónica?

Cuando se trata de compradores que también son facturadores electrónicos, se considerará que la expedición se ha realizado al entregar la factura electrónica, junto con el documento electrónico de validación, ambos incluidos en el contenedor electrónico y cumpliendo con los requisitos establecidos.

En el caso de compradores que no son facturadores electrónicos, será responsabilidad de este último autorizar el medio a través del cual se llevará a cabo la entrega de la factura electrónica, de la siguiente manera:



Por correo electrónico a la dirección proporcionada por el comprador al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica. Por correo electrónico a la dirección proporcionada por el comprador al facturador, en formato electrónico de generación, acompañado del documento electrónico de validación que contenga la marca "Documento validado por la DIAN".

En caso de que el comprador no indique el medio de recepción de la factura electrónica, la misma deberá ser expedida mediante la impresión.