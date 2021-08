Video: 'Epa Colombia' aseguró que en una semana pagó millonaria multa tras su condena

A través de las redes sociales, ' Epa Colombia ' le contó a sus seguidores que en una semana logró pagar la millonaria multa que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por vandalizar TransMilenio .

Amiga, te quiero decir que me estoy haciendo un menjurje porque mañana llego al Senado, estaré en el Congreso. Y te quería decir que en una semana pudimos pagar la deuda, hoy me acuesto súper feliz Dijo Epa Colombia en un video

Anteriormente, 'Epa Colombia' había contado que el proceso por el que ha pasado ha sido "muy duro" para ella y debía pagar 472.000.0000 de pesos por los daños causados. Sin embargo, la empresaria afirmó que le rebajaron la multa un 50% y actualmente ya pagó el total.

La empresaria también aprovechó el momento para agradecerle a sus fanáticos y a las personas que compran sus keratinas que siempre la han apoyado, pues, según ella, este ha sido un proceso complicado con el que ha tenido que lidiar, pero sus compradoras siempre han estado ahí.

Publicidad

“Creí que no lo lograría. Antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma”, afirmó.

Recordemos que 'Epa Colombia' fue condena a cinco años y tres meses de cárcel por daño en bien público, luego de comprobar que fue la autora de los destrozos a la estación de TransMilenio y la URI de Tunjuelito en noviembre de 2019.