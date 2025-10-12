Video: estudiante cae en enorme hueco que se abrió de repente en plena calle

Un impactante video captado por cámaras de seguridad en Manaos, Brasil, muestra el momento en que un joven estudiante cayó en un enorme hueco que se abrió repentinamente mientras caminaba por un andén. El hecho, ocurrido el pasado 11 de octubre, rápidamente se volvió viral en redes sociales y ha generado gran conmoción entre los usuarios.

Tragedia quedó en video

En las imágenes se observa cómo el joven avanza con normalidad por la acera cuando, de manera inesperada, el suelo cede bajo sus pies, provocando que caiga de forma violenta al interior del socavón. Un motociclista que pasaba por el lugar fue testigo del accidente y detuvo su marcha para auxiliarlo, preguntándole si se encontraba bien.

Pocos segundos después, otro motociclista se unió al rescate. Aunque el video no muestra el desenlace inmediato, se conoció que el joven logró sobrevivir al fuerte impacto. Equipos de Protección Civil y la Policía de Manaos acudieron al sitio y, tras varias maniobras, lograron sacarlo con vida.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hueco correspondería a una obra en construcción que no contaba con el refuerzo o señalización adecuados, lo que habría provocado el colapso del terreno.



El suceso no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los internautas expresaron tanto preocupación como asombro por lo ocurrido. Algunos usuarios comentaron con ironía frases como: “El verdadero ‘trágame tierra’” o “Vio que lo iban a asaltar y dijo ‘tierra, trágame’”.