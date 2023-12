Video: Feid y Karol G desatan euforia en el segundo concierto de 'Mañana será bonito' en Medellín

La segunda jornada del ' Mañana será bonito Fest' en Medellín superó todas las expectativas con la ardiente presentación de la icónica pareja musical, Feid y Karol G. Con el Atanasio Girardot adornado de rosa en honor a la 'Bichota', el evento se erigió como uno de los más destacados del año en la ciudad y Colombia.

El primer día, la ausencia de Feid debido a su compromiso en Puerto Rico con Daddy Yankee decepcionó a muchos fanáticos que lo esperaban ver. Sin embargo, las expectativas se dispararon para la segunda fecha, donde el paisa cumplió su promesa y se presentó en el Atanasio.

La conexión entre Feid y Karol G se hizo evidente en el escenario. Los fanáticos, ansiosos por presenciar el amor de la pareja en vivo, no dejaron de corear "Beso, beso, beso". Aunque el tan esperado beso no ocurrió, la pareja protagonizó un momento tierno que dejó a la audiencia sorprendida. La vergüenza momentánea de Karol G al correr hacia los brazos de Feid no hizo más que llamar la atención de los asistentes del concierto.

Entre risas, Feid comentó: "No me la vayan a achantar pues", desatando una ola de suspiros y aplausos. Las redes sociales se inundaron con mensajes de admiración, con comentarios como "Una pareja realmente enamorada", "Los amo", y "Este momento es para repetirlo toda la noche", se leen en redes sociales en varios videos que ya se viralizaron en varias plataformas.

La segunda jornada del 'Mañana Será Bonito Fest' no solo destacó por la actuación de Feid y Karol G, sino también por las sorpresivas colaboraciones que elevaron aún más la energía del evento. Entre los invitados especiales que se unieron al escenario, Ryan Castro se robó el corazón del público al interpretar su exitosa canción 'Una Noche en Medellín' junto a Karol G. La sorpresa no terminó ahí. Posteriormente, el escenario recibió a 'Peso Pluma', quien se unió a la 'Bichota' para una interpretación inolvidable de su tema 'Qluna'.

