Video: hospital en Ibagué le celebró los 15 años a paciente oncológica por todo lo alto

El Hospital Federico Lleras Acosta celebró los 15 años de Ana Carina Acosta, una paciente oncológica diagnosticada con leucemia linfoide aguda y que hace un poco más de un mes se encuentra hospitalizada. Ella es oriunda del municipio de San Luis y está en su fase inicial de tratamiento.

Con un vestido de color rosa, Ana Carina Acosta desfiló en medio de una calle de honor por los pasillos del hospital para llegar hasta una de las salas que estaba adecuada para que recibiera sus 15 rosas y su anillo en medio de una serenata, que, con sus acordes musicales, arrugó el corazón de todos los asistentes. Allí, bailó el vals y cumplió el sueño de su paso de niña a mujer, como reza la canción.

El gerente de la institución, Luis Eduardo González y sus compañeros de trabajo, bajo todo el protocolo de seguridad médica adecuaron el piso de pediatría ubicado en la sede La Francia, para este evento, el cual estuvo cargado de momentos conmovedores, donde estuvieron todos los pacientes de este servicio, invitados especiales, además del personal asistencial y administrativo.

"El tema de Carina nos tocó a todos, el compromiso de los trabajadores del servicio, subgerencias y personas externas. Este tipo de acciones logra humanizar más el servicio, pues no solo toca a nuestros pacientes, también a sus familias”, indicó González.

La familia de Carina es de escasos recursos y viven en la vereda Guadalajara. Los trabajadores del Fedelleras hicieron una "vaca" para cubrir todos los gastos que se requerían para este homenaje, pensando en la importancia que tiene el calor y amor de las personas más allegadas.

Otros de los regalos para la niña fue traer a sus papás, abuelas, hermana, tíos, amiga y hasta la profesora del colegio, para que Carina fuera feliz, ya que la niña siempre les manifestaba que le generaba tristeza pasar esta especial fecha lejos de sus seres queridos.

“Nos enteramos de que estaba próxima a sus 15 años y surgió la iniciativa de celebrarlos”, afirmó el doctor Andrés Martínez, médico del servicio de pediatría.

“Teníamos pensado hacer algo sencillo con mi familia, pero la vida me cambió los planes y terminé hospitalizada en el día de mis 15. Yo no me imaginé esta sorpresa tan bonita para este día y le agradezco a todos los que trabajan en el hospital porque nunca me lo imaginé”, comentó Ana Carina.

Ana Carina Acosta continua su tratamiento y espera regresar muy pronto a continuar con su vida normal y ser la mejor chef de Colombia.

