Video: la curiosa propuesta de matrimonio de joven a su pareja en TransMilenio

En video quedó registrada la curiosa propuesta de matrimonio de un joven a su pareja, mientras se movilizaban en TransMilenio.

“¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?”, le pregunta el joven a la mujer mientras la graba con un celular.

Inmediatamente, ella le regresa la pregunta y este pide a otro pasajero que lo grabe.

“Buenas tardes a todos, mucho gusto, mi nombre es Jefferson y he buscado una manera de hacer esto hace mucho tiempo, pero no lo había encontrado y creo que todavía no lo encuentro, sin embargo, quiero hacerlo”, dice el joven ante la mirada de los pasajeros del bus de TransMilenio.

Posteriormente, toca la marcha nupcial con una filarmónica, saca del bolsillo un anillo, se arrodilla y le propone matrimonio a la mujer.

“Al frente de todos ellos quiero pedirte que seas mi esposa por el resto de la vida”, pregunta Jefferson, y la mujer le responde entusiasmada: “Sí, mi amor”.

Así quedó registrada en redes la propuesta de matrimonio:

Owww 🥺❤️

Le pide matrimonio en Transmilenio. ¿Ustedes aceptarían o muy finas? pic.twitter.com/CGxFtyN4mX — 🚶🏻 (@Juanpis) April 5, 2019

Esta pedida de mano se realizó para participar en un concurso, el cual consiste en casar a una pareja en el Festival Estéreo Picnic y el principal requisito para participar es que la propuesta sea la más creativa. La pareja fue la feliz ganadora y contraerán matrimonio este sábado.

¡Nuestra pareja ya está aquí!



Magia pura y amor, ellos se van a casar el próximo sábado en el @festereopicnic y hoy están aquí en #DíasDeRadio preparando todo para la boda 💒#MeCasoConRadiónica 💗💞 pic.twitter.com/D8t0nsVNwn — Radiónica (@radionica) April 5, 2019

