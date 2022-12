Video: Las lágrimas de los refugiados conmueven al papa Francisco

El papa Francisco pidió este sábado a unos 3.000 migrantes encerrados en el campamento de Moria de la isla griega de Lesbos que no pierdan la esperanza y exhortó al mundo a responder a la crisis migratoria "de modo digno".



"Quiero deciros que no estáis solos (...) ¡No perdáis la esperanza!", declaró el papa en su visita al centro de Moria semanas después de la entrada en vigor de un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que permite la expulsión de migrantes.



"He venido aquí (...) sencillamente para estar con vosotros y escuchar vuestras historias (...) para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria y para implorar la solución de la misma", dijo en italiano.



"Esperamos que el mundo preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperadas, y responda de un modo digno de nuestra humanidad común", insistió.



"Dios creó la humanidad para ser una familia; cuando uno de nuestros hermanos y hermanas sufre, todos estamos afectados", recalcó el jefe de la iglesia católica.



"Ojalá que todos nuestros hermanos y hermanas en este continente, como el Buen Samaritano, vengan a ayudaros con aquel espíritu de fraternidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana, que los ha distinguido a lo largo de la historia", añadió en un reproche implícito a la intención de las autoridades europeas de expulsar a los migrantes a Turquía.









El papa Francisco, el patriarca ortodoxo de Constantinopla Bartolomé y el arzobispo de Atenas Jerónimo pidieron al mundo que "responda con valentía" a la crisis migratoria, en una declaración conjunta firmada después.



"Desde Lesbos, nosotros hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que responda con valentía afrontando esta crisis humanitaria masiva y sus causas subyacentes, a través de iniciativas diplomáticas, políticas y de beneficencia, como también a través de esfuerzos coordinados entre Oriente Medio y Europa", piden.



Antes, los tres prelados se reunieron con cientos de migrantes en Moria, donde besaron a niños, recogieron sus dibujos, escucharon sus quejas y levantaron a los que caían de rodillas a sus pies llorando.



Tienen previsto almorzar con un pequeño grupo de migrantes y luego acudirán al puerto de Mitilene, capital de la isla.