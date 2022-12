Después de la celebración de la fecha de Navidad, las personas a través de sus redes sociales muestran sus regalos con mucho orgullo, aunque algunos son más curiosos que otros, como le sucedió a una mujer en México, que recibió un gallo en 'Nochebuena'.

En México existe una tradición navideña que consiste en un intercambio de regalos, en donde cada persona recibe algo inesperado. En esta ocasión, una mujer viajó a encontrarse con un joven para llevar a cabo la actividad, cuando ella recibió un gallo por parte de él.

Publicidad

“Ay, no es cierto, no wey, no. Era un TikTok, wey…” empieza a decir la mujer sorprendida mientras el hombre la abraza y le empieza a decir que la “quieren mucho”. “¿Qué voy a hacer con un gallo?”, dice ella mientras no podía de la risa; por su parte, le regaló una taza a la otra persona

@jousinpalafox NUNCA IMAGINÓ CUÁL IBA A SER SU REGALO DE INTERCAMBIO NAVIDEÑO ♬ sonido original - JOUSIN PALAFOX

En un segundo video, la mujer viajó en su carro con el gallo camino a su casa. Con el animal en brazos, empieza a darle besos y a consentirlo mientras cuenta qué sucederá con su nueva mascota: “Tarde en asimilar qué chingados iba a hacer con un gallo (…) Ya está esta cosa aquí y ya veremos que será de mi vida con él, ¿verdad mi vida?”.

Mientras que en un tercer video ya se ve cómo se borra su cara de felicidad cuando el gallo empieza a cantar en su habitación; con risa, la mujer toma el momento que está viviendo, dándole una posada al gallo, además, lo arropa y se ríe de él cuando lo ve peleando solo.

“Me sorprende que no te pique porque esos son de pelea”; “Cantaba tapadito, ¡ay, qué cute!”; “Es que la luz que le pones piensa está amaneciendo”, son algunos de los comentarios de los seguidores de la mujer.

Publicidad

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'