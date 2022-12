Video: el lujoso regalo que Georgina Rodríguez le dio a Cristiano Ronaldo para Navidad

Después de Navidad es común ver en redes sociales como millones de personas exhiben sus regalos de Noche Buena. Este fue el caso de Cristiano Ronaldo , quien mostró el lujoso detalle que le dio su esposa, Georgina Rodríguez .

El regalo de la argentina se volvió viral rápidamente por el valor del mismo; se trata un automóvil Rolls Royce Dawn que se encuentra cotizado en 330.000 dólares, aproximadamente, que en peso colombiano son 1.570.470.000.

En un video acompañado de la popular canción 'All I Want for Christmas Is You', la argentina sale de su casa en compañía de Cristiano Ronaldo y sus hijos a la zona del garaje de la vivienda. Junto a ella, el carro con un lazo rojo esperan por el astro portugués, cuando se escucha de fondo un "vaya cochazo".

En el resto del video se ve cómo Cristiano y Georgina están en el vehículo disfrutando de todas sus herramientas; además, la hermosa mujer también mostró como papá Noel llegó a su hogar para compartir junto a sus hijos y mostró los detalles que recibieron los pequeños del astro portugués para esta Navidad.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo es un fanático de los autos y así lo ha hecho saber en diversas entrevistas y en su película 'Ronaldo', donde ha mostrado su lujosa colección de automotores.

Se especula que Cristiano Ronaldo cuenta con una flota de autos de lujos valorizados en más de 20 millones de euros, la mayoría fueron adquiridos cuando el astro portugués militaba en el Real Madrid.

Por el momento, la carrera de Cristiano Ronaldo sigue siendo un misterio después de salir por la "puerta de atrás" del Manchester United y ser visto en la sede del Real Madrid entrenando. Lo último que se vio en público del futbolista fue en Qatar, cuando Portugal cayó ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial.

