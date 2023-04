Video: mujeres se salvaron de ser víctimas de robo haciendo oraciones frente al ladrón

La inseguridad en las diferentes ciudades de Colombia y Latinoamérica se ha convertido en una problemática que aqueja diariamente a miles de personas, pues cada vez son más los casos de hurto y atraco que se reportan a través de videos en redes sociales.

Por ejemplo, en algunas grabaciones, se ve cómo los ciudadanos tratan de evitar estos robos huyendo o con ayuda de la comunidad, la cual termina haciendo justicia por mano propia. Sin embargo, gracias a un video que se viralizó en la plataforma TikTok, se pudo conocer una nueva forma de evitar ser víctima de atraco.

En el video se puede observar cómo dos mujeres que estaban caminando por la calle son interceptadas por un delincuente quien, sin mediar palabra, les pide que le entregue todas sus pertenencias.

De inmediato, las mujeres trataron de evitar que el delincuente les quitara sus pertenencias y empezaron a rezarle al ladrón un versículo de una biblia que llevaban en las manos.

Publicidad

Por su parte, el ladrón, al percatarse de la situación, se arrodilló en el andén mientras las dos mujeres siguieron rezándole los versículos.

Al final, aunque para muchas esta técnica no pueda ser útil, las dos mujeres sí se salvaron de ser víctimas de robo; sin embargo, el curioso video desató risas y críticas en redes sociales, mientras otras personas catalogaron el acto como un “hecho divino”.

"La palabra de Dios es poderosa", "Para los que no creen que estas cosas sean reales, les digo que sí, si puede ser real y he oído muchos testimonios de cómo gente no es robada", "Solo el que ha experimentado el poder de Dios entenderá esto", “No creo que el delincuente haya cedido por las oraciones”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video.

Publicidad

Vea el video del curioso suceso:

No se pierda: ¿Cómo enfocar los espejos retrovisores?