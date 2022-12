Video: perro le hizo 'pataleta' a su dueño para que lo dejara jugar más en el parque

Desde hace unos años, las mascotas se convirtieron en miembros importantes de diversas familias, por eso, es normal encontrar hogares llenos con animales con tratos similares como si fueran sus propios hijos.

Sin embargo, hay animales que se "enseñan a mal" con este tipo de tratos y comienzan a tener una actitud -aunque muy tierna- de desobediencia con sus dueños. Esto le pasó a una pareja mexicana cuando su perro le hizo 'pataleta' porque no lo dejaban jugar mucho tiempo en el parque.

El clip compartido en TikTok, se ha vuelto viral por la actitud del perro que cuando ve que ya tiene que irse a casa, se tira al suelo y se queda ahí, pero cuando le mencionan de jugar, se levanta de inmediato en una actitud que cientos de usuarios tildaron de "tierna".

"Mi perrito hace berrinche para no irse del parque”, dice la descripción del popular video. En el clip se alcanza a escuchar cómo los dueños hablan con su mascota para que se levante y vaya camino a casa con ellos: "Vamos por acá, al parque", le dice, y este de inmediato se levanta, pero al ver que era mentira, nuevamente, termina postrado en el suelo.

Pese a la popularidad del video -tiene más de 23 millones de reproducciones- cientos de usuarios han criticado a los dueños por tratar como "un bebé" al perro, siendo "una mascota". En diversas publicaciones, los dueños han mostrado el cariño y su relación con su mascota, dando razón, según algunos, de su actitud.

"Yo cuando estoy pisteando y me quieren llevar"; "Claro ejemplo del no me voy, me llevan"; "Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa", son algunos de los comentarios en la famosa publicación viral.

