Viral: por aparente infidelidad de su marido, mujer lanza cosas desde un edificio en Bogotá

Los casos de infidelidad van en aumento en la sociedad y las redes sociales se convirtieron en la plataforma preferida de algunas personas para exponer a los amantes. Tal es el caso de una mujer que descubrió, aparentemente, que su esposo le era infiel y en Tik Tok revelaron cuál fue su reacción.

En un video quedó grabada la escena en la que se descubre la aparente infidelidad en Bogotá, aunque se desconoce el lugar exacto de este llamativo suceso.

"Relájese, puede seguir adelante señora. El televisor no, yo se lo recibo, no se aloque señora", fueron algunas de las palabras que se pudieron escuchar en la grabación del usuario @sergiocampos6176, evidentemente preocupado por la reacción de la mujer, que no le importó el escándalo ni tuvo pudor alguno y empezó a botar los enseres desde un elevado piso de un conjunto cerrado en la capital del país.

La mujer afectada siguió sacando por la ventana la ropa del que sería su esposo. Ante el bochornoso acto, los vecinos se reunieron en la plazoleta principal de la edificación y presenciaron cómo la dolida esposa se despojaba de todo pertenencia de su pareja.

Publicidad

El hombre que grabó el clip contó cada detalle del hecho que le quitó la calma al conjunto cerrado y sacudió a los vecinos de la zona. Fue tal el alborotó que las autoridades tuvieron que intervenir y llegaron al sitio para tratar de calmar la situación.

"Tómeselo con calma señora, todavía hay futuro", se pudo escuchar en el video que se viralizó en TikTok y que, hasta el momento, tiene millones de reproducciones.

Por el momento no se sabe qué pasó con la pareja, pero sin lugar a dudas, quedará marcada en el edificio y sus vecinos recordaran la escena con humor y otros con compasión.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: