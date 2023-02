Descubrió la infidelidad de su novio e hizo que se tatuara su nombre como venganza

Para muchas personas las relaciones son algo de suma importancia en sus objetivos de vida, por eso, las infidelidades son algo impensado e inaceptable; por eso, algunos buscan "vengarse" de sus parejas por estas situación.

En TikTok, un caso así se ha vuelto viral a raíz de un "venganza" de una joven a su pareja, quien le fue infiel con otra mujer en un motel y ella se dio cuenta de esto en el teléfono de él, pues mantenía imágenes y videos con ella.

“Y resulta que me dice: ‘Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre (...) Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ching***, y pues así fue, hermana", contó la joven en TikTok.

Su historia se viralizó rápidamente en TikTok y ya supera las 300.000 reproducciones y los 50.000 me gusta. Además, en el clip, son cientos de comentarios de internautas que reacciones a lo sucedido.

Publicidad

"Mi ex se tatuó mi nombre después de tres años de terminar la relación"; "Wey, los desquites de los engañas son cada vez más creativos"; "Chicaaa, mi ex se tatuó mi cuerpo antes de terminarlo"; "Yo hice que mi ex se tatuara para perdonarlo y regresar con el, al final solo se tatuó y ni lo volví a pelar", son algunos de los comentarios en esta publicación viral.

No obstante, algunas personas criticaron a la joven por esa actitud en vez de solo dejarlo, pero, según ella, "es bueno que la gente pague por sus acciones".

Le puede interesar: 'El Camerino'