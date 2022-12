Vivir aquí no es enfrentar todos los días violencia: embajador de Israel en Colombia

El embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta, estuvo en Mesa BLU hablando de su vida en Colombia por más de cuatro años, tiempo que le bastó para aprender a querer el país del que en las próximas semanas se va a despedir.

Aunque en muchas oportunidades en el extranjero se tiende a creer en la imagen que pintan de Colombia algunas series y películas famosas, como el narcotráfico, crimen y demás, el embajador destacó que desde su posición es consciente que nunca se debe creer en lo que dicen hasta no cerciorarse de la veracidad de esas etiquetas.

“Un israelí entiende perfectamente que una cosa es la imagen en los medios y otra la vida en la realidad”, aseguró.

Sin embargo, dejó claro que Colombia tiene un lugar especial en su vida, pues en el tiempo que ha vivido en el país, ha podido demostrar que las ciudades y su gente no son necesariamente como muchos extranjeros tienen una percepción.

“Vivir aquí no significa enfrentar todos los días violencia y peligros. Me identifico mucho con lo que está pasando en este momento, hay algo bonito que están viviendo los colombianos, que es empezar a mirarse un poquito más como deberían mirarse y no a través de como los miran en el exterior”, aseguró.

Escuche aquí la entrevista completa del embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta, en Mesa BLU:

