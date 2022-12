“Voy a estallar”: Mara se refirió a los comentarios de Elisabeth contra ella

En el capítulo de La Agencia este miércoles, Mara habló sobre los comentarios y actitudes que ha tenido su compañera Elisabeth contra ella en las que se evidencia una pequeña rivalidad, así se lo expresó a Nicolás, quien también hace parte de la Agencia Violeta.

“Siento que Elisabeth es como un lleva y trae. Me la quiero llevar por las buenas para que esto no estalle, pero la que va a estallar soy yo, no aguanto más”, dijo la paisa a su compañero, quién le respondió que la costeña sí la quiere.

Publicidad

“Me quiere ver mal”, contestó Mara en medio de lágrimas, y agregó que ya siente la presión de la competencia.

Le puede interesar: Video: El insulto de Elisabeth a Mara que calentó el ambiente en La Agencia

Mara fue sentenciada para ir a la prueba de la foto final con su compañero Andrés.