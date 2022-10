Westcol, la nueva traga de Aída V. Merlano, reveló cuánto dinero puede ganar en un día

La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano vuelve ser tendencia en redes sociales, luego de que meses atrás atravesara un problema legal en torno a su madre que escapó de prisión.

Ahora los focos se los lleva junto a su nueva traga, que sin confirmar que estén juntos, aparecen el uno al lado del otro todo el tiempo; el streamer antioqueño Westcol que empezó a robarse los suspiros de la barranquillera.

Sin embargo, la noticia de esta famosa pareja va por otro lado: el pasado domingo, 23 de octubre, el paisa le reveló a la barranquillera cuánto puede facturar en un día de trabajo, algo que la dejó sin problemas y solo pudo decir que por eso "lo veía más bonito".

“Amor, ¿viste lo que hice hoy?… Me gané 20.000 dólares. Ah, no, 30.000”, indicó Westol. Algo que la barranquillera solo pudo responder con risas y chistes al aire.

"Ay qué, yo estoy bien, yo estoy tragada y sigo creyendo en el amor, pero como este man no sea yo a ti te informo que a mí me viene dando lo que es amnesía y a ti también (...) ¿Ve, Aída no anda con un man de gorrita? Tú dices, ¿cuál?, ¿quién?, ¿qué es una gorra?", expresó la barranquillera.

Westcol, que se ha convertido después de Juan Guarnizo en el streamer colombiano con más seguidores y vistas de la plataforma. El paisa ha hecho distintos directos con influencers y cantantes, e incluso con Aída Victoria Merlano, con quien sostiene, al parecer, una relación amorosa.

La barranquillera actualmente tiene 23 años, mientras que, el influencer antioqueño tiene 21. Sin embargo, para ella sigue siendo un niño a su lado, pero siente que al verlo “se le olvida por completo”, pues se deja intimidar por los comentarios de Westcol.

