“Está pequeño para mí, pero me siento rara": Aída V. Merlano reveló detalles de su nueva traga

La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano vuelve ser tendencia en redes sociales, luego de que semanas atrás atravesara un problema legal en torno a su madre que escapó de prisión.

Esta vez, el amor vuelve a poner en bocas de todos a Merlano, pues la barranquillera ha estado muy cerca a la comunidad de Twitch Colombia, que es compuesta por una nueva generación de creadores de contenido, en especial de la ciudad de Medellín.

Uno de ellos es Westcol, que se ha convertido después de Juan Guarnizo en el streamer colombiano con más seguidores y vistas de la plataforma. El paisa ha hecho distintos directos con influencers y cantantes, e incluso con Aída Victoria Merlano, que sería su nueva traga.

La barranquillera respondió a las dudas de sus seguidores, luego de que la vieran en un video muy cerca de Westcol en donde él hipotéticamente le planteó una relación juntos.

Merlano a través de su cuenta de Instagram confesó que sentía estar viendo a un niño de colegio, pero de igual forma no negaba sentirme emocionada y rara al estar a su lado.

“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”, expresó.

La barranquillera actualmente tiene 23 años, mientras que, el influencer antioqueño tiene 21. Sin embargo, para ella sigue siendo un niño a su lado, pero siente que al verlo “se le olvida por completo”, pues se deja intimidar por los comentarios de Westcol.

“Mari… ya me siento ilusionada, me escribe unas vainas en la mañana, me dice barbaridades y me encanta. Aparte me siento bien y no puedo parar de sonreír, sonrío como idiota”, añadió.

