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Blu Radio  / Sociedad  / Westscol confiesa que la primera vez que votó le dieron $50.000: "Necesitaba el dinero"

Westscol confiesa que la primera vez que votó le dieron $50.000: "Necesitaba el dinero"

Miles de usuarios siguieron la transmisión en vivo de Westcol, quien sostuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde la finca El Ubérrimo, propiedad del exmandatario.

wescol y uribe.jpg
Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fotos: EFE, redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026

En la tarde de este domingo 10 de mayo miles de personas se conectaron al streaming de Westcol, en el que habló con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El encuentro se llevó a cabo en la finca el Ubérrimo del exmandatario.

El creador de contenido inició la transmisión desde sus cuentas oficiales de kick a las 4:00 p. m. en donde más de 150.000 personas lo siguieron en el en vivo.

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  1. Álvaro Uribe y Westcol
    Álvaro Uribe y Westcol.
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Durante la charla, Westcol expresó que tenía un delito por confesar, lo cual llamó la atención de los espectadores y del mismo expresidente.

Westscol confiesa que la primera vez que votó le dieron $50.000

Luego de dos horas de streaming el creador de contenido decidió revelar uno de sus secretos, mientras ambos conversaban sobre las campañas políticas en Colombia.

“Voy a confesar un delito en este stream: cuando yo vivía en La Estrella, Antioquia, en la primera vez que tenía que ir a votar, me dieron $50.000 para que votara por otra persona”.

Westscol explicó que necesitaba el dinero con urgencia: “Acepté ese dinero y voté por otra persona, porque necesitaba el dinero, esos $50.000; es el delito que quería confesar”.

Por su parte, el expresidente Uribe le respondió diciendo que es una práctica grave en Colombia: “Qué cosa tan grave ha ocurrido con eso en Colombia”.

Álvaro Uribe y Westcol
Álvaro Uribe y Westcol.
Foto: Captura Kick

“Esas 50 lucas las necesitaba urgente y yo, ahhh, pues me va a tocar. Ya usted llegaba y le mostraba que usted votó y le entregaban el dinero”, agregó el creador de contenido.

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En ese momento, Uribe criticó la campaña con la que había ganado las elecciones Gustavo Petro, cuestionó el actuar del Gobierno y mencionó a Iván Cepeda. “Ojo, que el partido de Petro sacó casi el 55 % de los votos en los municipios más violentos, y ahora esos bandidos dicen que obligan a votar por Cepeda. Después de que lo había negado, salió a decir que no intervinieran en las elecciones. Entonces, este gobierno con esos platales comprando votos y encima con esos bandidos ayudándoles”.

Asimismo, expresó que nunca ha comprado un voto y le duele que haya aceptado esos $50.000 en su tierra. “Le quiero decir una cosa: en mi vida se me ha ocurrido comprar un voto”... “Sabe que me da tristeza… que haya sido en la estrella Antioquia”.

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