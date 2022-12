Ya me tratan como a cualquier otro hombre: transexual que entuteló al Sena

En diálogo con BLU Radio, Aldair, quien nació como mujer y se identifica como hombre, contó detalles de su pelea para revindicar sus derechos.

“Hace más de un año empecé mi transición y para mí era insólito estar ‘transicionando’ de mujer a hombre y todavía tener que utilizar uniforme femenino”, expresó.

Añadió que desde tiene uso de razón se identificó como hombre, pero que por “crianza y creencias” enfrentó una “etapa de negación” frente a lo que sentía.

“Antes de entrar al SENA ya no había reversa, pero todo es un proceso que se ha dado paso a paso”, explicó.

Agregó que una de las dificultades tenía que ver con las exigencias de la institución para que se vistiera de una determinada manera.

Además, dijo que en ese proceso sufrió comentarios discriminatorios de sus mismos compañeros y relató detalles personales sobre cómo luce hoy.

“Me tratan en la calle como cualquier otro hombre porque a pesar de que no me he aplicado hormonas me veo bastante masculino”, dijo.