Yeferson Cossio adoptó perrito enfermo que vivía en la calle: "Tampoco podía dejarlo así"

Durante una jornada de esterilización animal en el Amazonas, el influencer antioqueño Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores tras tomar una decisión que le ha valido miles de mensajes de apoyo.

En medio de la actividad, el creador de contenido encontró un perro en delicado estado de salud, afectado por una sarna avanzada, lo que le impedía resistir la cirugía. Ante esta situación, Cossio decidió adoptarlo y llevarlo a Medellín para brindarle atención médica y los cuidados necesarios.

En un video que supera el millón de vistas, el influenciador afirmó: “Obviamente, él no iba a aguantar la cirugía, pero tampoco podía dejarlo así, entonces decidí que me lo llevo a Medellín conmigo”. El gesto fue aplaudido por su pareja, Carolina Gómez, y por miles de seguidores que recordaron el caso de Toto, otro perro rescatado por Cossio que logró recuperarse completamente.



Gesto de Yeferson Cossio genera conciencia sobre adopción animal

Lo que en principio era una campaña de esterilización terminó convirtiéndose en una historia inspiradora. Cossio, reconocido por su activismo animal, ha financiado más de 10.000 esterilizaciones en distintas regiones del país. Además, colabora con la organización “Manejo de Fauna Callejera”, promoviendo la adopción responsable y el respeto hacia los animales.

Con esta acción, el influenciador hizo un llamado de atención sobre la difícil realidad que viven miles de animales en el Amazonas, una zona donde las condiciones geográficas y sociales dificultan el acceso a atención veterinaria. Los mensajes de apoyo en redes sociales no tardaron en llegar, con usuarios que destacaron su empatía: “Quien es bueno con los animales, siempre será buena persona”.



Luisa Chimá junto a Yeferson Cossio en el Amazonas Foto: Suministrada

Más de 400 perros fueron esterilizados en el Amazonas

La jornada, liderada por la empresaria antioqueña Luisa Chimá, conocida por su compromiso con el bienestar animal, benefició a más de 400 perros callejeros. La actividad se desarrolló en cumplimiento de la Ley 2374 de 2024, conocida como “Esterilizar Salva”.

Chimá, también creadora de las marcas Kaba y D’Luchi, destacó: “La esterilización es una de las herramientas más efectivas para transformar realidades y garantizar un futuro sostenible”. Su trabajo hace parte de una estrategia de responsabilidad social empresarial enfocada en frenar la sobrepoblación animal en regiones apartadas.

El esfuerzo conjunto de Yeferson Cossio y Luisa Chimá demuestra que la influencia y el éxito pueden utilizarse para generar cambios reales. La historia del perro rescatado en el Amazonas simboliza no solo un acto de amor, sino también un recordatorio de que cada acción, por pequeña que parezca, puede transformar vidas.