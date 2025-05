¿Youtuber engañó a miles de personas con supuesto cáncer? Polémico caso es viral

Fuertes críticas en Europa y algunos países de Latinoamérica en contra del español y naturalista Frank Cuesta, quien, a través de un video, confesó haberle mentido a su público tener cáncer y ser animalista ya que aseguró que todos los animales de su santuario en realidad eran comprados por él y no rescatados como en múltiples ocasiones había dicho.

Y es que esta polémica tiene una historia detrás. Desde hace meses el youtuber comenzó un pleito legal con su exesposa en Tailandia por la custodia de sus hijos y la propiedad del 'Santuario', una propiedad en donde el español mantenía animales salvajes, que, según él, eran rescatados del tráfico ilegal y curados por él para posteriormente ser liberados en la naturaleza.

Pero en ese trayecto legal tuvo varios problemas personales, entre eso, un cáncer que, supuestamente, comenzó a padecer en medio de este problema y discusiones más allá del ámbito personal con su exesposa, que, incluso, habría solicitado una suma de más de 100.000 euros para no sacarlo de su 'Santuario'. Ante esto, el famoso español TheGrefg optó por ayudarlo y lo visitó para ayudarlo a reunir ese día, tal como acordaron.

Frank Cuesta // Foto: YouTube Frank Cuesta

"Quiero disculparme públicamente con Chi y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó después de mi detención (...) Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos (...) Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría, ha sido por mi propia negligencia. Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales", dijo el youtuber desmintiendo toda esta situación.

Sin embargo, los hijos y el propio Cuesta aseguraron que estas palabras hacen parte del pleito legal, por lo tanto, fue obligado y con un guión preparado para esta situación. "Forzado a decir que abusa de los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él”, dijo uno de sus hijos.