Este martes en La Nube estuvo André Kowaltowski, gerente de producto de Google Maps para Latinoamérica, quien explicó la nueva funcionalidad para motocicletas que se estrenó en Colombia.

La historia del videojuego The Last Of Us 2 que dividió a los gamers en el mundo, los derechos de autor y las normas legales de descargar y compartir imágenes en internet y mucho más de tecnología en La Nube.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: