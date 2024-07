Consejos para evitar fraudes financieros y suplantación de identidad

El incremento de ciberdelitos enfocados en el robo de información personal es una tendencia preocupante en el país. Según la Dijín, las denuncias relacionadas con el robo de identidad, el fraude financiero y el hackeo de cuentas bancarias se dispararon un 400 % en el primer trimestre de 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior.

La Policía Nacional también reporta cifras alarmantes: entre enero y marzo, se registraron 6.295 alertas por hurtos informáticos, 2.250 incidentes de acceso no autorizado a equipos, 1.821 denuncias por violación de datos personales, 1.038 quejas por suplantación de sitios web para recolectar datos sensibles, y 732 reclamaciones por transferencias no autorizadas entre cuentas bancarias.

Expertos en ciberseguridad señalan que esta situación ha motivado a los ciudadanos a adoptar medidas más fuertes para proteger sus datos personales y financieros, utilizando diversas herramientas tecnológicas.

Ezequiel Prieto, jefe de Ingeniería de la academia de tecnología Henry, destaca siete prácticas esenciales para evitar ser víctima de delitos informáticos. En primer lugar, advierte sobre la precaución que se debe tener con enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos, especialmente aquellos que prometen promociones o préstamos inmediatos sin requisitos significativos. "Siempre verifique estas URLs para asegurarse de que no sean sospechosas", recomienda Prieto.

En segundo lugar, nunca se deben ingresar contraseñas en formularios para validar datos financieros. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por bancos o tiendas en línea para obtener información personal. "Contacte siempre a su entidad financiera para confirmar la autenticidad de tales solicitudes", aconseja Prieto.

Además, es fundamental utilizar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Activar la autenticación de dos factores (2FA) proporciona una capa adicional de seguridad, requiriendo un código enviado a su teléfono o correo electrónico.

Prieto también subraya la importancia de mantener el antivirus actualizado y de instalar parches de seguridad en los dispositivos. Asimismo, recomienda evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones financieras, ya que estas pueden ser fácilmente interceptadas.

Finalmente, no se deben compartir datos de tarjetas de crédito o débito en redes sociales. Ningún banco legítimo solicitará estos datos por estas vías. Respecto a las aplicaciones bancarias, es crucial descargarlas solo de tiendas oficiales, mantenerlas actualizadas, utilizar autenticación biométrica, no compartir el dispositivo, y no aceptar ayuda de terceros para su instalación.