Estas son las 3 aplicaciones que dañan su celular: desinstálelas ya mismo

Los celulares y otros dispositivos tecnológicos, en la mayoría de los casos, ya vienen con aplicaciones instaladas que forman parte del sistema, ya sea Android o iOS. Otras, como WhatsApp, Instagram, Telegram, Spotify y demás redes, las debe descargar cada usuario.

Esto ocurre también con las apps para editar videos y fotos, juegos, música y mucho más, que deben ser instaladas desde la tienda virtual, es decir, Google Play Store o App Store, según corresponda.

Muchas son totalmente seguras y cumplen con las normas de privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con las aplicaciones que ofrecen soporte suficiente y dicen ser confiables; estas son, por ejemplo, las que prometen limpiar el almacenamiento del dispositivo.

Un truco para no descargar apps que puedan robarle información o hasta dañarle el celular es revisar las reseñas que tenga, los comentarios de otros usuarios y siempre verificar su autenticidad y desarrollo.



Las tres categorías de aplicaciones que debe desinstalar de su celular

De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, estas aplicaciones catalogadas como maliciosas cambian constantemente y se eliminan de las tiendas oficiales cuando son detectadas.



El error que muchos cometen al comprar celular

Este es el listado de las apps que debería desinstalar ya mismo de su celular para evitar ser víctima de hackeo, robo de datos privados y para no correr ningún riesgo de virus o daño.



Aplicaciones "optimizadoras" o "limpiadoras" no esenciales

Gemini explicó que, por ejemplo, son riesgosas las aplicaciones limpiadoras de RAM, amplificadores de batería, optimizadores de rendimiento, a menos que sean nativos del fabricante de su teléfono.

El peligro está en que, a menudo, son ineficaces, también pueden consumen recursos, muestran publicidad intrusiva y excesiva y han sido reportadas por tener malware o recopilar datos de forma permanente.

Gemini recordó que los sistemas operativos modernos como iOS o Android suelen gestionar bien la memoria y la batería por sí mismos, sin necesidad de instalar “ayuda extra”.



Aplicaciones que piden permisos excesivos o injustificados

Debe alarmarse si una aplicación de linterna o un simple editor de fotos le solicita permiso para acceder a sus contactos, mensajes, historial de llamadas o ubicación precisa.

Sea precavido si una aplicación le pide acceso a funciones que no tienen relación con su propósito principal, pues, de acuerdo con Google, podría estar recopilando datos personales innecesarios, lo que compromete “seriamente su privacidad y seguridad”.

Por eso, es recomendable desinstalar aquellas que sepa que están abusando de los permisos.



Aplicaciones que contienen malware o adware conocidos

Por último, están las aplicaciones clonadas, versiones no oficiales o apps descargadas fuera de las tiendas oficiales (APK de fuentes dudosas).

La IA detalló que, de forma constante, se descubren aplicaciones en las tiendas oficiales que contienen malware (como ransomware o troyanos bancarios), las cuales se disfrazan de juegos, p escáneres QR, teclados, fondos de pantalla y hasta horóscopos.

Estas son las más peligrosas, ya que están diseñadas para robar información personal (contraseñas, datos bancarios), enviar SMS premium, tomar el control del dispositivo o mostrar publicidad agresiva, según Gemini.