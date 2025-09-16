Adiós a las molestas llamadas de spam: la función oculta del nuevo iOS 26 en iPhone les pone fin

Este lunes, 15 de septiembre, Apple lanzó oficialmente su nueva actualización de software: iOS 26. Esta versión permite a los usuarios de la manzana usar las funciones más recientes y sacarle el provecho al máximo a las aplicaciones y herramientas que, ahora, incorporarán aún más la inteligencia artificial.

Según anunció la compañía, una de las novedades que trae iOS y que más destacaron es el diseño con Liquid Glass; esto brinda una experiencia más “uniforme en las aplicaciones” que se ven en el celular.

En términos sencillos, mejoraron los controles dinámicos en todas a las apps. El estilo Liquid Glass refleja y refracta lo que hay alrededor y se transforma para destacar el contenido. Así, los usuarios podrán elegir entre un diseño claro y uno oscuro o simplemente translúcido.



Adiós a las llamadas spam con iOS 26

Desde hace mucho, usuarios de Apple pedían una opción o función que les permitiera rechazar o filtrar las molestas llamadas y mensajes spam sin necesidad de contestar o interactúa con ese número desconocido.

La actualización de iOS 18.4 permitirá a los usuarios acceder a Apple Intelligence en español. Foto: Blu Radio y Pexels

Ahora, gracias al iOS 26, los que tengan iPhone podrán filtrar directamente esos números desconocidos detectados como un posible spam. Y esta no es la única novedad, porque también permitirá clasificar la llamada, según lo decida la persona.

Apple explicó que las personas tendrán “un mayor control” sobre quiénes aparecen en las conversaciones de la aplicación de Mensajes, las llamas recientes en la app de Teléfono y también por FaceTime.

Con esta nueva herramienta, disponible ya en Colombia, usuarios aprobarán números de teléfono que no conocen. Es importante que revise si su gama de iPhone es compatible con iOS, de lo contrario, no podrá hacer su de las actualizaciones recientes.



Estos son algunos de los iPhone NO compatibles con el nuevo iOS 26

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

¿Cómo actualizar mi iPhone con el iOS 26?

Cabe recordar que el iOS más reciente se instala, en la mayoría de los casos, de forma automática. La última versión de iOS y iPadOS es 18.6.2. y 18.7. Sin embargo, siempre está la opción, la cual prefieren muchos, de hacerlo manualmente, así:



Vaya a configuración Seleccione general Luego, actualización de software y listo.

El usuario podrá elegir si actualiza de inmediato o lo programa en horas donde no esté usando el celular, como en la noche cuando duerme.

Publicidad

Desde Apple siempre recomiendan a los usuarios la última actualización, pues incluye correcciones de errores y mejoras de seguridad “importante” para cada dispositivo.