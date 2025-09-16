Mala noticia para dueños de estos iPhone: quedarán 'atrasados' por decisión de Apple

Apple lanzó oficialmente su última actualización de software, se trata del iOS 26. Según explicó la compañía, esta versión ofrece un diseño mucho más avanzado con experiencias “inteligentes y mejoras en las aplicaciones de uso cotidiano”.

Y es que el iOS 26 se integró esta vez con el Apple Intelligence en más funciones, lo que permite usar las funciones más recientes de, por ejemplo, los modelos iPhone. Aunque se generó gran expectativa, esta actualización no está disponible para todos los celulares.

Esto se debe a que el procesador de los modelos más antiguos no tiene la capacidad necesaria o adecuación para soportar los nuevos cambios. Como cada actualización, los dispositivos requieren de gran potencia para poder funcionar adecuadamente. De lo contrario, presentarían fallas que es lo que intenta solucionar Apple.

iPhone 11 deja de actualizarse Foto: AFP

Estos son algunos de los iPhone NO compatibles con el nuevo iOS 26

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Lo que tienen en común estos celulares, es que fueron lanzados al mercado en el 2018. Tampoco serán compatibles los que salieron antes o que no cuenten con más actualizaciones de software disponibles.

¿Cómo actualizar mi iPhone con el iOS 26?

Cabe recordar que el iOS más reciente se instala, en la mayoría de los casos, de forma automática. La última versión de iOS y iPadOS es 18.6.2. y 18.7.

Sin embargo, siempre está la opción, la cual prefieren muchos, de hacerlo manualmente, así:



Vaya a configuración Seleccione general Luego, actualización de software y listo.

El usuario podrá elegir si actualiza de inmediato o lo programa en horas donde no esté usando el celular, como en la noche cuando duerme.

Desde Apple siempre recomiendan a los usuarios la última actualización, pues incluye correcciones de errores y mejoras de seguridad “importante” para cada dispositivo.



Novedades del nuevo sistema de iOS 26

Muchas de las mejores tienen relación con el diseño, nueva modalidad para la pantalla de inicio, las aplicaciones y las funciones, como la traducción en vivo en hasta cinco, nuevas acciones en Atajos.

Además, una de las sorpresas tiene que ver con Teléfono y Mensajes. Ahora, se podrán eliminar “distracciones” como las llamadas no deseadas.

Este iOS 26 también ofrece “mejoras significativas a Cámara, Fotos, Wallet, CarPlay y mucho más”, según recalcó Apple en su lanzamiento este lunes, 15 de septiembre.

