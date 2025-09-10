Cuándo llega el nuevo iPhone 17 a Colombia: ya hay fecha de venta y precios

Finalmente, Apple lanzó sus nuevos modelos: se trata de la generación de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air y los AirPods Pro 3. Una línea que, desde ya, logró captar la atención de los usuarios de Apple que esperaban ansiosos las novedades de esta colección que se venía anunciando desde hace tiempo.

Según explicó la compañía, el iPhone 17 Pro es “el más poderoso hasta ahora”. Entre sus características más notables está la “extraordinaria” duración de la batería, una mejor pantalla con frente de ceramic shield 2, cámaras traseras de hasta 48 MP y un detalle más, una nueva cámara frontal center stage.

iPhone 17 Pro Foto: AFP

El iPhone Air

Más allá del cambio de cámaras y diseño, así como la incorporación de más colores, Apple anunció el iPhone Air, que se convierte ahora en el modelo más delgado y más resistente que cualquiera de los anteriores.

Nuevo iPhone Air Foto: AFP

“Nuestra mejor pantalla hasta ahora, con frente de ceramic shield 2. Toda la potencia del chip A19 Pro. Sistema avanzado de cámara fusión de 48 MP y la nueva cámara frontal center stage”, detalló la compañía.

Y es que estos nuevos celulares tienen algo que muchos pedían, un zoom más poderoso, como “tener ocho lentes profesionales en el bolsillo”.

También se lanzaron los nuevos Watch SE 3, Ultra 3, Watch Series 11, entre otros artículos.



¿Cuándo llega el nuevo iPhone 17 a Colombia?

Según indicó Apple, la preventa iniciará desde este mismo viernes, 12 de septiembre. Para venta general, el nuevo iPhone 17, en todas sus gamas, estará disponible desde el próximo 19 de septiembre y, para Colombia, se espera que llegue a finales del mismo mes.

Estarán a la venta en las tiendas autorizadas; sin embargo, es importante que consulte antes la disponibilidad de estos productos porque podrían no estar en todas las áreas.

Los colores de estos productos estarán en naranja, blanco, negro, azul, morado, verde y rosado.