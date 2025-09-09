Estos serán los precios que tendrá el iPhone 17 en Colombia, ¿inalcanzable?

Finalmente, Apple mostró su próximo iPhone 17, que estaría llegando ante de que termine este 2025. La nueva generación de la compañía, como casi siempre, tendrá nueva tecnología avanzada para hacer un dispositivo moderno de la más alta calidad en el mercado de celulares.

Modelos que van desde el iPhone 17 base, pasando por el iPhone 17 Air, hasta los más completos iPhone 17 Pro y Pro Max, también estarán llegando al mercado colombiano como siempre ha sucedido, pero los precios que tendrían en comparación con el 16 han dejado pensativo a muchos: ¿vale la pena o no hacer el gasto?



Estos serían los precios del iPhone 17 en Colombia

i Phone 17 (256 GB): 4.200.000 de pesos.

4.200.000 de pesos. iPhone 17 Air (256 GB): 5.200.000 de pesos.

5.200.000 de pesos. iPhone 17 Pro (256 GB): 5.700.000 de pesos.

5.700.000 de pesos. iPhone 17 Pro Max (256 GB): 6.200.000 de pesos.

Este valor sería para los celulares básicos de cada categoría, es decir, que el valor aumentará de acuerdo con la capacidad. En ese orden de ideas, el Pro Max de 1 TB podría llegar a costar más de 8.000.000 de pesos en el mercado, lo cual lo volvería un celular de no tan fácil acceso.

Nuevo iPhone 17 Pro: su modulo de cámaras cambió Foto: Apple

¿Qué tendrá de nuevo el iPhone 17 de Apple?

Desde la pantalla hasta el funcionamiento de la cámara tendrá cambios importantes en comparación al 16, la versión anterior de este. Por ejemplo, llegará con un tamaño de de 6.3 y 6.9 pulgadas con mayor calidad, además de una chip A19 que permitirá un procesador más potente y apoyando a mayor duración de batería.

Por otro lado, los cambios de la cámara del iPhone son:

