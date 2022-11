¿Cómo identificar que las láminas del álbum del Mundial son falsas?

Lina María Bolívar, representante de Panini Colombia, explicó en La Nube sobre cómo identificar si las láminas del álbum del Mundial son falsas o no.

“Es muy fácil detectarlo. Si le sale una laminita casi que, de papel, que no cumple con el contraste ni brillo son falsas. A las falsificadas le pusieron el pegante en costado de atrás, entonces cuando se quiera pegar no se puede”, advirtió.

Publicidad

También se recomienda comprar las famosas ‘monitas’ en puntos certificados que pueden consultar en puntosdeventapanini.com

Le puede interesar: Las apps que no pueden faltar en su celular para llenar el álbum del Mundial

“En el álbum oficial de Panini edición exclusiva para Colombia no vienen laminas adicionales, el nuestro viene con 670 láminas y no más. En el mercado informal ofrecen un paquete de 11 láminas a 50 mil pesos, por eso los invitamos a que no caigan en esta trampa”, advirtió Bolívar.

Escuche la propuesta completa aquí: