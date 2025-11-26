A partir de diciembre, estos celulares iPhone, Samsung, Huawei y más se quedarán sin WhatsApp

Una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial es WhatsApp, la cual cuenta con más de 3.000 usuarios activos mensuales para 2025 que a diario interactúan enviando mensajes, haciendo llamadas y más, según reporte de Statista, un sitio que recopila información estadística.

Meta, la empresa matriz de la app de mensajería instantánea, constantemente está haciendo actualizaciones que son necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma, por ello, desde diciembre, varios celulares se quedarán sin servicio.



Razón por la que WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

Actualmente, miles de usuarios en el mundo inician su día revisando si tienen mensajes pendientes en WhatsApp, esta acción que ya está tan interiorizada, está a punto de cambiar para aquellos que cuenten con dispositivos móviles que ya no soportan la tecnología de la aplicación.

La aplicación, imprescindible para millones, iniciará un nuevo ciclo que dejará por fuera a equipos que no lograron ponerse al día con las actualizaciones. Y aunque estos modelos todavía puedan cumplir con tareas básicas, el rezago tecnológico empieza a marcar la diferencia.

De acuerdo a la página oficial de la plataforma de mensajería, se recomienda usar dispositivos que soporten versiones superiores a Android 5.1 o anterior y iOS 15.1 o versiones previas.



Lo anterior, quiere decir que, los teléfonos con Android 5.1 o anterior y iOS 11 o versiones previas ya no podrán usar WhatsApp a partir del 1 de diciembre de 2025.

Asimismo, la empresa aclara que para que la app funcione plenamente, el teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. Además, advirtió que: “no admitimos la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con wifi”.



Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp

La actualización de la plataforma afectará a varios modelos que ya no reciben soporte del fabricante y no pueden actualizarse a sistemas más recientes. Entre ellos están:

En Android:



Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

En Apple (iOS):



iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

¿Qué deben hacer los usuarios antes del 1 de diciembre?

Lo primero es verificar si el dispositivo permite actualizar su sistema operativo a una versión compatible. En la mayoría de modelos antiguos esto no será posible, por lo que el cambio de equipo será inevitable si se quiere seguir usando la aplicación.

Antes de migrar, WhatsApp recomienda crear una copia de seguridad desde la configuración para trasladar chats y archivos al nuevo celular sin pérdida de información.

Cada año, la plataforma depura qué sistemas siguen siendo seguros y cuáles ya no cumplen los estándares. Esta vez, le llegó el turno a los equipos que agotaron su vida útil. Mantener el dispositivo actualizado, dicen desde WhatsApp, es clave para garantizar la estabilidad, la privacidad y el rendimiento del servicio.

