Black Friday y Nequi caído: usuarios reportan fallas en la app en pleno día de compras

En uno de los días de mayor actividad comercial del año, Nequi presenta fallas en su funcionamiento durante la mañana de este viernes, afectando a miles de usuarios que intentaban hacer pagos, envíos y recargas en pleno Black Friday.

Desde tempranas horas, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los reportes de personas que no podían ingresar a la aplicación ni completar operaciones básicas. En Blu Radio también hicimos la prueba y el mensaje que aparece al intentar acceder es: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Nequi caído en pleno Black Friday Foto: captura de pantalla de Nequi

Según el más reciente reporte oficial del estado del servicio, Nequi mantiene interrupciones parciales y mayores en varias de sus funciones principales:

Ingreso a la app Nequi



Ingreso App Nequi: Interrupción parcial.

Envíos Nequi



Envíos a Bancolombia: Interrupción parcial.

Envíos entre Nequis: Interrupción parcial.

Envíos de Bancolombia a Nequi: Interrupción parcial.

Retiros Nequi



Cajero: Interrupción parcial.

Corresponsales Nequi: Interrupción parcial.

Corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor.

Recargas Nequi



PSE: Interrupción parcial.

Corresponsales Nequi: Interrupción parcial.

Corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor.

Pagos Nequi



Pagos por PSE: Interrupción parcial.

QR Entrecuentas: Interrupción mayor.

La única función que permanece operativa es la Tarjeta Nequi.



Por ahora, Nequi no ha emitido un comunicado explicando la razón de la caída, pero la empresa mantiene visible su mensaje de mantenimiento en la plataforma. Usuarios piden una pronta solución, mientras otros expresan preocupación por pagos pendientes y compras detenidas.