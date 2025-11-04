Black Friday 2025: cuándo es y cómo aprovechar las ofertas en Colombia

Los colombianos se preparan para una de las temporadas más esperadas del año: las compras de fin de año. Pero antes de que llegue la Navidad, el país vivirá el Black Friday, un evento que se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan aprovechar grandes descuentos.

El Black Friday 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre, fecha en la que también tendrá lugar el Cyber Monday. Durante esos cuatro días, miles de comercios físicos y digitales ofrecerán descuentos que irán del 20% al 70% en productos de tecnología, moda, hogar, electrodomésticos y turismo.

Este evento, originado en Estados Unidos, se consolidó en Colombia desde 2014 como una de las fechas comerciales más importantes del año. Además de marcar el inicio de la temporada navideña, impulsa significativamente el comercio electrónico en el país.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el Black Friday ha contribuido de manera sostenida al crecimiento de las ventas en línea, incentivando también la planificación financiera de los hogares. Plataformas como Amazon, Mercado Libre, Linio, Falabella y Éxito liderarán la jornada con promociones exclusivas y envíos rápidos a todo el territorio nacional.



Black Friday// Cortesía

Cómo aprovechar los descuentos del Black Friday sin caer en engaños

Los expertos recomiendan prepararse con anticipación para evitar fraudes y aprovechar al máximo las ofertas. Entre las principales recomendaciones están:



Definir un presupuesto y evitar compras impulsivas.

Verificar los precios con anterioridad, ya que algunas tiendas los modifican antes del evento.

Comprar únicamente en sitios oficiales o reconocidos (que inicien con “https”).

Revisar las políticas de devolución y garantía.

Usar listas de deseos y activar notificaciones para seguir las promociones en tiempo real.

Estas precauciones ayudan a evitar estafas y permiten aprovechar verdaderos descuentos, especialmente en productos de alto valor como tecnología o electrodomésticos.



Tiendas y marcas que participarán en el Black Friday 2025 en Colombia

En esta edición, marcas reconocidas como Falabella, Éxito y Lenovo tendrán una fuerte presencia. Falabella ofrecerá descuentos en tecnología, hogar, moda y calzado, junto con beneficios adicionales para usuarios registrados y ciertos métodos de pago.

Éxito extenderá su evento “Black Days” desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre, con rebajas en televisores, celulares, neveras, lavadoras y equipos de cómputo.

Publicidad

Por su parte, Lenovo lanzará promociones en portátiles para gaming, tablets y accesorios tecnológicos, disponibles tanto en su tienda virtual como en distribuidores autorizados.

Otras plataformas de comercio electrónico también preparan ventas flash, cupones digitales y promociones especiales para quienes compren con anticipación o usen programas de fidelización.

El Black Friday 2025 promete ser una de las jornadas más activas del comercio nacional, no solo por la variedad de ofertas, sino porque representa una oportunidad para adelantar las compras navideñas y cuidar el bolsillo.