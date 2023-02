ChatGPT en WhatsApp: conozca los beneficios y riesgos de tener esta inteligencia en su celular

La inteligencia artificial ChatGPT, capaz de redactar textos en respuesta a preguntas simples, se ha difundido de manera masiva en el mundo educativo, en redes sociales e, incluso, en medios de comunicación; sin embargo, todavía son muchas las personas que no conocen o no saben cómo usar esta herramienta.

God in a Box, una implementación de ChatGPT 3.5, lanzó una nueva versión para que los usuarios puedan utilizar esta herramienta en WhatsApp, mantener conversaciones e interactuar con esta plataforma desde la aplicación de mensajería.

Sin embargo, aunque la actualización les permita a muchas personas tener la inteligencia artificial en su celular, los riesgos a los que los usuarios se exponen también son bastantes, ya que la herramienta tendrá acceso total a los datos y contactos personales.

¿Cómo instalar ChatGPT en WhatsApp?

La herramienta con GPT-3.5, también conocido como ChatGPT, se encuentra directamente en Whatsapp con God In a Box. Para instalarla hay que acceder a la página portal.godinabox.co/ y registrarse.

Sin embargo, las restricciones para utilizar la herramienta también son altas, ya que solamente se puede enviar un mensaje cada 10 segundos y también hay un límite para la extensión, el cual es de 256 caracteres. Adicionalmente, cuando se cumplan 10 minutos de inactividad la conversación se reiniciará por completo.

Por otro lado, God In A Box es gratuito hasta 10 mensajes al mes, por lo que toca suscribirse al plan de usuario único que cuesta $ 9 dólares al mes.

Riesgos de instalar ChatGPT en WhatsApp

Para entrar a God in a Box debe registrarse con su cuenta de Google, por lo que le está otorgando a los desarrolladores información sensible sobre su cuenta y su información personal. Asimismo, también le está dando permiso al servidor para que utilice otros datos que no se requieren necesariamente de ChatGPT .

“Proporcionar y mejorar la aplicación, para monitorear las interacciones con nuestros correos electrónicos de marketing, realizar encuestas, proteger nuestros intereses o los intereses de terceros, mantener y mejorar la seguridad de nuestra aplicación, mejorar nuestro servicio, brindarle el servicio que solicitó, evitar el abuso de nuestra aplicación", explicó God In a Box en su página web.

