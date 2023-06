Los esperados estrenos de HBO Max para junio: lista de las más ansiadas series y películas

Después de que la plataforma de streaming más conocida en el mundo, Netflix, anunciara que ya se están llevando a cabo los cambios anunciados hace un tiempo para, según afirman, administrar mejor los accesos a las cuentas de los usuarios, varios ya se preguntan si seguir con ese servicio o cambiarse.

Entre las otras plataformas que han tomado fuerza durante los últimos años, se encuentran HBO Max o Prime Video, que, con exitosas series y producciones, se han posicionado como unas de las mejores opciones si se desea contratar otro servicio.

En ese sentido, cada una de las plataformas de streaming anuncia los estrenos que llegarán ea medida que avanza el año y, para este sexto mes, HBO Max cuenta con una amplia variedad de títulos, de los que hay nombres muy esperados.

Los estrenos de HBO Max: títulos más esperados en junio

SERIES



1 de junio

Nancy Drew T4

5 de junio

The Idol

13 de junio

Mayans M.C. T5

19 de junio

Los Gemstone T3

22 de junio

And Just Like That

29 de junio

Warrior T3

PELÍCULAS



2 de junio

El último baile de Magic Mike

Richard Jewll

Embarazados

DOCUMENTALES



1 de junio

Desnudez. Fuerza. Orgullo

3 de junio

Painting With John T3

8 de junio

El regreso de la reina de Versalles

Trump: Unprecedented

9 de junio

Las cinco primeras

15 de junio

Cómo crear un escándalo sexual

16 de junio

El gran sarao

19 de junio

Los pecados de la iglesia Hillsong

23 de junio

Sofía y la vida real

Kim Cattrall regresa al universo de "Sex and the City" en la serie "And Just Like That..."

La actriz Kim Cattrall volverá a interpretar al personaje de Samantha Jones y completará al elenco original de "Sex and the City" en la segunda temporada de la serie derivada "And Just Like That...".

Cattrall solo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker, según informó este miércoles el medio especializado Variety.

Para llevar a cabo la escena, que se rodó en marzo en la ciudad de Nueva York, la actriz británica no tuvo que ver, ni hablar, con ninguna de las estrellas de la serie, ni con el creador Michael Patrick King.

Pero el regreso de Jones a la trama de la serie de HBO Max es temporal, pues no está confirmado que el personaje continuará en la historia.

En 2016, Cattrall tomó la decisión públicamente de no interpretar más al personaje que le dio un Globo de Oro en 2003, luego de considerar que Jones no había tenido un desarrollo personal justo en el guion de la tercera película de "Sex and the City", que finalmente fue cancelada.

Esto generó tensión con Parker, de quien se alejó y con quien rompió su amistad, y el creador de la historia, y cuando comenzaron los planes de llevar a cabo una serie derivada del exitoso programa de 1998, Cattrall no fue llamada para completar al resto del elenco formado por Kristin Davis y Cynthia Nixon.

La segunda temporada de "And Just Like That..." se estrenará el 22 de junio, pero la escena en la que aparece Samantha Jones no se emitirá hasta agosto.

Entre los últimos proyectos de Cattrall se encuentran la película "About My Father", junto a Robert De Niro, la serie "How I Met Your Father" y próximamente la serie "Glamorous".