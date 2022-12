Netflix permitirá ver sus contenidos sin necesidad de internet

Así lo confirmó el director de Innovación de Productos de la plataforma, Eddy Wu, en un comunicado, donde afirmó que la idea es permitir que los usuarios vean sus contenidos desde cualquier parte.

“Aunque muchos de nuestros miembros disfrutan de ver Netflix en casa, sabemos que hay veces que quieren continuar los maratones de Stranger Things en el avión o en otros lugares donde la conexión a Internet es limitada”, manifestó.

Y resaltó que ahora los usuarios solo tienen “que hacer clic en el botón ‘descargar’ en la página de información de la película o serie que quieran ver y más tarde podrás disfrutarla sin conexión a internet”.

La opción solo está disponible para dispositivos que cuenten con los sistemas operativos iOS de Apple, y Android.

Para acceder a disfrutar el servicio, solo se necesita actualizar la aplicación e identificar el nuevo botón de ‘Descargar’.

Cabe destacar que solo se podrán descargar contenidos propios de Netflix como Narcos, The Crown, Orange is The New Black, Strager Things y The Get Down.