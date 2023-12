Así funciona la tecnología para “autodestruir” el celular si se lo roban; Gobierno prepara decreto

El presidente de la República, Gustavo Petro , anunció este viernes. 15 de diciembre, un decreto para obligar a las empresas de telefonía móvil de un software de autodestrucción de celulares, en caso de que sean robados

Todo esto como una idea que surgió hace tres días y que fue propuesta por el mandatario para combatir el hurto de los dispositivos móviles en todo el país. “Una vez que su dueño reporte el hurto, vuelvan los celulares inservibles de manera definitiva”, señaló Petro en sus redes sociales.

Al respecto, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano , explicó en entrevista con Mañanas BLU que la tecnología que se utilizaría para implementar esta medida es el “Kill Switch”, el cual ya se utiliza en algunos países del mundo, como Estados Unidos y Reino Unido.

“Es una tecnología que existe en el mundo desde el 2015 que se llama Kill Switch, que fundamentalmente lo que busca esta tecnología es desactivar el procesador. Y ya esta tecnología funciona ya en muchos de los países del mundo. Funciona en Inglaterra, funciona en Estados Unidos, en algunos estados. Y ha probado ser mucho más eficiente que las listas negativas que existen hoy en Colombia”, indicó Lizcano.

El funcionario explicó que el “Kill Switch” funciona a través del procesador del celular, lo que lo hace más difícil de hackear que las listas negativas, que se basan en el IMEI del dispositivo.

“La tecnología hoy que se usa en el mundo, pues obvio, toda tecnología se puede hackear, pero esta tiene muchas más dificultades de hackearse, porque una vez a usted le roban el celular y usted entra, digamos, en un dispositivo donde tiene conectados celulares, esto solo funciona para celulares inteligentes, obviamente no funciona para otro tipo de celulares, usted lo puede hacer o a través del operador, que es una forma mediante la cual se hacen los switch kills, o lo puede hacer directamente a través de su dispositivo que tenga en su computador. Usted hunde inmediatamente un botón y destruye el procesador, que es el switch kill, digamos que se llama en inglés, o duro, y no tiene, digamos, no está relacionado directamente, con la SIM card, independientemente la SIM card que usted tenga, usted destruye el procesador del celular”, explicó Lizcano.

El ministro indicó que el gobierno aún está trabajando en el decreto que regulará el uso del “Kill Switch” en Colombia. Sin embargo, señaló que se espera que el decreto entre en vigencia en los próximos meses.

Críticas a la medida

La propuesta del presidente Petro ha sido criticada por algunos sectores, quienes consideran que es una medida innecesaria y que podría violar la privacidad de los usuarios. Otros sectores han señalado que la medida podría ser ineficiente, ya que los ladrones podrían encontrar formas de evitar que el “Kill Switch” funcione.

El ministro Lizcano respondió a estas críticas señalando que el Gobierno está trabajando para garantizar la privacidad de los usuarios y que la medida será efectiva para reducir el robo de celulares.