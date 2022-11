‘Call for Code’, la iniciativa de IBM para mitigar impacto de desastres naturales

lanzó una innovadora iniciativa para

la prevención y recuperación de la sociedad tras un desastre natural.

“Call for Code es una iniciativa global que estamos lanzando apoyándonos en el departamento de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja para invitar a los desarrolladores a crear soluciones que ayuden a reducir la vulnerabilidad y mitigar el riesgo durante desastres naturales”, señaló el gerente general de IBM en Colombia, Federico Martínez.



Asimismo, Ginni Rometty, presidenta CEO de la compañía, aseguró que IBM invertirá al menos 30 millones de dólares para impulsar aún más la iniciativa ‘Call for Code’ para unir a todos los desarrolladores y así mejorar en su totalidad la inteligencia artificial, piezas fundamentales para la prevención de desastres.

Si está interesado en que y es desarrollador puede inscribirse a la iniciativa Callforcode.org.

De igual forma, recuerde que los proyectos pueden presentarse individualmente o en equipos de hasta 5 personas, entre el 18 de junio y el 31 de agosto. En ese lapso de tiempo se elegirán 30 semifinalistas.

Finalmente, el ganador se anunciará en octubre del presente año, en el evento de concierto y premiación con transmisión en vivo, coordinado por David Clark Cause.

Este es el comunicado oficial de IBM sobre ‘Call for Code’.

IBM y organizaciones aliadas lanzaron este jueves la iniciativa global ‘Call for Code’, el esfuerzo más grande y ambicioso para reunir a desarrolladores de startups, del sector académico y empresarial, para resolver uno de los problemas más preocupantes de la sociedad: prevenir, responder y recuperarse de desastres naturales.

Durante un discurso destacado en la Conferencia VivaTech en París, la presidenta y CEO de IBM, Ginni Rometty, convocó a la industria de tecnología para ayudar a construir un futuro mejor. Para ello, comprometió la aplicación de tecnología de IBM y una inversión de 30 millones de dólares en un plazo de cinco años, en la Iniciativa anual Global Call for Call con el objetivo de unir a los desarrolladores del mundo y aprovechar las tecnologías de datos e inteligencia artificial, blockchain, cloud e internet de las cosas (IoT), para abordar desafíos sociales.

“En IBM aprovechamos el poder de las tecnologías como AI, blockchain, IoT y cloud para abordar algunas de las mayores oportunidades y desafíos en los negocios ", dijo Bob Lord, Chief Digital Officer de IBM". Ahora, con Call for Code, estamos llamando en todos los desarrolladores para unirse a nosotros y utilizar estas mismas tecnologías de vanguardia para ayudar a las personas, a sus comunidades y la sociedad ".

A través de Call for Code, IBM y David Clark Cause están uniendo fuerzas con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y con su enfoque de la acción humanitaria basado en los derechos humanos que se enfoca en garantizar la participación de los grupos afectados en los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación. Dirige la atención a las poblaciones más excluidas y marginalizadas y a los que están en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos.

“La tecnología puede ser una fuerza potente para promover los derechos humanos y construir sociedades más equitativas. Call for Code es una oportunidad excelente de explorar cómo la tecnología puede tener un papel en abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables y de los que están en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos, en el contexto de una crisis humanitaria,” señaló Laurent Sauveur, Director de Relaciones Exteriores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Call for Code invita a los desarrolladores a crear nuevas aplicaciones, para ayudar a las comunidades y a las personas a prepararse mejor para los desastres naturales. Por ejemplo, los desarrolladores pueden crear una aplicación que utilice datos meteorológicos e información de la cadena de suministro para alertar a las farmacias a que aumenten los suministros de medicamentos, agua embotellada y otros artículos, en función de la predicción de alteraciones climáticas. O podría ser una aplicación que predice cuándo y dónde será más grave el desastre, para que las cuadrillas de emergencia puedas despacharse con anticipación y en cantidades adecuadas para tratar a los necesitados.

La inversión de USD 30 millones a lo largo de cinco años de IBM financiará el acceso a herramientas de desarrollado, tecnología, código gratuito y capacitación con expertos. El equipo ganador recibirá el primer Premio Global Call for Code, un premio con valor monetario, y tal vez, aún más valioso, tendrá acceso a apoyo a largo plazo, para ayudar a convertir su idea de un prototipo a la aplicación en el mundo real. Esto incluye el soporte continuo a los desarrolladores, a través de la asociación de IBM con la Fundación Linux.

“Los proyectos ganadores necesitan un fuerte ecosistema para asegurar que progresen y sigan siendo implementados en todo el mundo mucho después de que termine la competencia. Allí es donde la Fundación Linux siente orgullo por participar y ayudar a equipar los proyectos de fuente abierta con las herramientas que necesitan para acelerar la adopción”, comentó Jim Zemlin, Director Ejecutivo de La Fundación Linux.

Además del soporte de desarrollo, el equipo ganador puede unirse a uno de los equipos de Corporate Service Corps (CSC) de IBM para aplicar su idea a una comunidad necesitada. Los equipos de IBM CSC son expertos multidisciplinarios de IBM, que pasan de cuatro a seis semanas en comunidades desatendidas de todo el mundo, para aplicar la tecnología a problemas y oportunidades locales.

Iniciativa Global Call for Code

IBM es miembro fundador de la Iniciativa Global Call for Code, que fue creada por David Clark, un reconocido líder en iniciativas relacionadas con causas, que trabaja con personalidades destacadas y organizaciones humanitarias, como el Presidente Nelson Mandela, Muhammad Ali, Prince, las Naciones Unidas, Amnesty International, y el Centro Ana Frank Center, entre otros.

“La Iniciativa Global Call for Code se creó para aprovechar el pleno potencial de los desarrolladores, ya que pueden desempeñar un papel crítico en impulsar la innovación con la capacidad de moldear y salvar vidas. Cuando estos agentes del cambio están inspirados para usar sus habilidades únicas para ayudar a los que lo necesitan… lo hacen,” afirmó David Clark, Fundador de David Clark Cause. “No podría haber un socio fundador más significativo para esta importante iniciativa global que IBM, y me siento privilegiado y honrado de que haya respondido el llamado”.

La cantante - nominada a los premios GRAMMY- y defensora de los derechos humanos, Andra Day, cuya exitosa canción de 2015 "Rise Up" se convirtió rápidamente en la voz de las personas sin voz, encabeza una coalición de celebridades que respalda la Iniciativa Global Call for Code.

"Admiro la misión de Call for Code, y cómo pretende crear soluciones basadas en la tecnología para ayudar a las personas necesitadas", dijo Day, cuyas causas se alinean con el inestimable trabajo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja de los Estados Unidos, ya que Call for Code aborda la preparación y alivio de desastres naturales.

Para generar conciencia e interés en el desafío Call for Code, IBM está coordinando eventos educativos interactivos, hackathons y apoyo de la comunidad, para desarrolladores de todo el mundo en más de 50 ciudades, que incluyen Ámsterdam, Bangalore, Berlín, Delhi, Dubai, Londres, Nueva York, San Francisco, San Pablo y Tel Aviv.