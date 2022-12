¿Cambridge Analytica trabajó para Peñalosa? Documental de Netflix revive polémica

El documental de Netflix ‘The Great Hack’ muestra el manejo que le dio la controvertida compañía británica Cambrigde Analytica (CA) a los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para diseñar campañas electorales, entre estas, la de Donald Trump en Estados Unidos.

Esa compañía, investigada en Europa y Estados Unidos por su papel en la manipulación de datos para favorecer a sus clientes -políticos y candidatos-, fue relacionada con el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a mediados de 2018 tras una serie de rumores que afirmaban que había tenido vínculos con esa empresa.

Sin embargo, su gerente de campaña, Astrid Álvarez, junto a la Alcaldía, realizaron un comunicado negando cualquier cercanía con la compañía londinense para su campaña a la administración distrital.

Sin embargo, el recientemente estrenado documental de Netflix revela todas las campañas alrededor del mundo que tuvieron negociaciones con Cambrigde Analytica. Entre ellas se incluye la de Enrique Peñalosa en 2011 a la Alcaldía, cuando contó con el apoyo del Partido Verde y Partido de la U.

El escándalo que recorrió todo el mundo se destapó a través de una investigación periodística realizada por The Observer, The New York times y The Guardian. En esta se detalló el manejo de los millones de datos recolectados por una falla de seguridad en Facebook.

Posteriormente, una investigación realizada en Colombia, por el portal ‘Cuestión Pública’, reveló que en la página web oficial de CA aparece la fotografía de Enrique Peñalosa con el título “Manejo de la reputación del candidato a través de una campaña de Relaciones Públicas”.

La investigación también mostró que CA promocionaba en su página web como un caso de éxito a Enrique Peñalosa en una asesoría de campaña creada en 2013 para llevarlo a la Alcaldía en 2015.

El texto que acompañaba este caso decía: “La investigación de CA (Cambridge Analytica) reveló que tal era el grado de desconfianza entre los votantes [colombianos] que era improbable que los esfuerzos de los candidatos para presentarse como personas limpias fueran efectivos. CA [Cambridge Analytica] recomendó que su cliente alistara las voces más creíbles de otras figuras para ayudar a entregar un mensaje a los votantes. Esta combinación de apoyo externo y el aprovechamiento del candidato de su historial anterior resultó ser la estrategia electoral más efectiva”.

CA habría operado en Colombia y también en México por medio de un convenio con la aplicación móvil Pig.pi que ofrece recompensas y cupones por la realización de tareas.

Pig.gi recompensa a sus usuarios por realizar tareas como ver videos de publicidad, leer historias y diligenciar encuestas. A cambio les dan recargas de datos para navegación en celulares y tarjetas de streaming de música o televisión.

La empresa Pig.pi en 2017 negó que los datos que recogían de usuarios se utilizaran con fines electorales. En Colombia, para el 2016 funcionaba bajo el nombre de Farrow Colombia S.A.S., creada en 2016 en Medellín y su representante legal era Joel W. Phillips y su suplente era Diana Marcela Palacio Barrera.

Phillips, en entrevista para el periódico mexicano ‘Reforma’ explicó que la alianza que tenían con CA era con motivos de mejorar el algoritmo que Pig.pi tenía para ofrecer mejores contenidos a sus usuarios.

Ahora con la polémica que revive Netflix y el documental “The Great Hack” falta ver el pronunciamiento de Enrique Peñalosa, que este año cumple su segundo periodo en la Alcaldía de Bogotá 2016-2019.